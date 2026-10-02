El café: una historia que debemos seguir cultivando

Cada 1 de octubre, el Día Internacional del Café nos ofrece una oportunidad para reconocer no sólo a una de las bebidas más consumidas y apreciadas en el mundo, sino también a las millones de personas que hacen posible que llegue todos los días a nuestra mesa. Pocas bebidas tienen la capacidad del café para formar parte de tantos momentos de nuestra vida. Está presente al comenzar el día, en una conversación entre amigos, en una jornada de trabajo o alrededor de una mesa familiar. En México y en muchas otras partes del mundo, tomar café es mucho más que consumir una bebida: es un ritual que conecta personas, generaciones y comunidades.

Su dimensión global ayuda a entenderlo. En 2026, la Organización Internacional del Café destacó que esta actividad genera ingresos para alrededor de 12.5 millones de familias productoras alrededor del mundo y desempeña un papel central en el desarrollo socioeconómico de las regiones donde se cultiva. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por su parte, estima que cerca de 25 millones de productores dependen del café como medio de vida, además de los empleos que genera a lo largo de toda su cadena de valor.

Y es un ritual que continúa evolucionando. A las formas tradicionales de preparar y consumir café se han sumado nuevas recetas, bebidas frías, métodos de extracción y ocasiones de consumo. Las nuevas generaciones han encontrado sus propias maneras de acercarse a él y una industria con siglos de historia ha demostrado que puede innovar sin perder su esencia. Pero detrás de cada taza existe también una cadena económica y social mucho más amplia. El café genera actividad desde las comunidades donde se cultiva: productores, trabajadores del campo, comercializadores, emprendedores y empresas forman parte de un ecosistema que genera ingresos y oportunidades para miles de familias.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México existen alrededor de 500 mil personas productoras de café que trabajan en más de 700 mil hectáreas, y esta industria representa el sustento de más de 500 mil familias. Por eso, hablar del futuro del café implica mirar mucho más allá de las tendencias de consumo. Significa preguntarnos cómo podemos fortalecer toda esa cadena para que siga siendo competitiva y, sobre todo, para que quienes se encuentran en su origen puedan encontrar en ella una actividad sostenible y con perspectivas de crecimiento.

El desafío es particularmente relevante en el campo. La variabilidad climática, las nuevas condiciones productivas y la necesidad de utilizar los recursos naturales de manera cada vez más eficiente están transformando la agricultura. Frente a ello, acciones e iniciativas como las que impulsamos a través de Plan Nescafé, como son el conocimiento, la tecnología, entrega de mejores plantas y prácticas como la agricultura regenerativa pueden ayudar a construir una caficultura más productiva y resiliente.

A esta transformación se suma un reto quizá menos visible, pero igualmente importante: el relevo generacional. El futuro del café dependerá también de nuestra capacidad para lograr que los jóvenes encuentren oportunidades en el campo. Eso requiere cambiar la percepción de que agricultura y futuro pertenecen a mundos distintos. La innovación, la tecnología, el emprendimiento y la sostenibilidad pueden convertir la producción agrícola en un espacio atractivo para desarrollar nuevos proyectos de vida.

El café ha sabido transformarse durante siglos sin dejar de ser ese punto de encuentro que forma parte de nuestra vida cotidiana. El reto ahora es conseguir que también evolucione la cadena que lo hace posible.