Así es la panadería de Panjiro: Con la ‘Nezuconcha’ y otros panes ‘infinitos’ de ‘Demon Slayer’

La Panadería Infinita ofrece diferentes panes temáticos de 'Demon Slayer' como la Nezuconcha. (Foto: Crunchyroll/imagen generada con Chat GPT)

Respiración de la harina, tercera postura... Demon Slayer no solo inspiró cosplays e historias conocidas como fan-fiction, también una famosa panadería en el Estado de México que se inspiró en los protagonistas del anime para crear su pan.

El anime creado por el estudio Ufotable tuvo un momento de gran éxito tras el estreno de la película Castillo Infinito en las salas de cine, siendo la primera de tres cintas que marcan el final de la trama.

Y para todo ese fandom que la convirtió en una de las películas más taquilleras de 2025 pueden comer las Nezuconchas o las donas inspiradas en los pilares de Demon Slayer.

¿Cómo es la Panadería Infinita, local donde venden panes de ‘Demon Slayer’?

La panadería temática de Demon Slayer nació gracias a que el usuario Juan Peralta comenzó a compartir videos en sus redes sociales mientras vestía un Haori idéntico al que usa Tanjiro Kamado.

Poco después adquirió su apodo de Panjiro Kemado para ir de acorde con la panadería del Edomex, y entre los usuarios, según el creador de contenido, hubo uno que le pidió una dona al estilo Rengoku, a manera de broma relacionada con la muerte del pilar de la llama a manos de Akaza, integrante de las 12 lunas demoniacas al servicio de Muzan.

Fue así como llegó la receta ‘estrella’ de la casa: las Nezuconchas, en clara alusión a Nezuko, uno de los personajes principales del anime.

Estas son conchas con una cubierta rosa y con detalles que representan la vestimenta de la joven que se convirtió en demonio.

Al menú de la panadería se sumaron más recetas como las donas que tienen una cubierta con colores que identifican a cada uno de los pilares, por ejemplo, están la de Mitsuri, Shinobu Kocho, Tomioka, Tokito y la “clásica” Rendona.

El primer pan temático de las lunas demoniacas, enemigos principales del anime Demon Slayer, fue la Donaza, basada en Akasa, tercera luna superior.

El resto de las recetas basadas en el anime son las siguientes:

Dobanais

Mitsurinito (galleta)

Besokito

Tanjironcha

Conchenitzu

Tomioncha

Anteriormente, la panadería era conocida como Trigopan, por tanto, es posible ubicarla en redes y en buscadores de internet con ambos nombres, sea el original o el de Panadería Infinita, adoptado apenas a principios de 2025.

El costo de los panes en el local comienza desde los $11 MXN, pero por las recetas tradicionales, en el caso de las piezas alusivas a Demon Slayer, anime de Crunchyroll, el precio cambia entre cada una de ellas.

Pero, de acuerdo con Google Maps el precio promedio por persona es de $100 MXN.

¿Dónde comprar los panes de ‘Demon Slayer’?

La dirección de la Panadería Infinita es Calle 20 de noviembre, número 23, en la colonia San Lucas Tepetlacalco, en Tlalnepantla, Estado de México.

Los horarios de apertura del local son de lunes a domingo de las 6:00 a.m. a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver ‘Demon Slayer’?

Las cuatro temporadas de Demon Slayer están disponibles en la plataforma Crunchyroll y Netflix, ambas con una suscripción con costo.

La película Demon Slayer: Castillo Infinito no se puede ver en ningún sitio y actualmente se prepara su regreso a los cines en Japón con una versión Imax.