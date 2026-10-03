México asegura que despliegue de 500 soldados de EU en Texas es por ‘operaciones espejo’

El despliegue militar de 500 soldados estadounidenses en la frontera del Valle del Río Grande, en Texas, forma parte de las “operaciones espejo” entre México y Estados Unidos, informó este sábado el Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Marina (Semar) y de Relaciones Exteriores (SRE).

El viernes, cientos de agentes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron enviados cerca de la frontera entre ambas naciones en Texas, tras un tiroteo contra la Guardia Costera de Estados Unidos ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Garceno, Texas.

En un comunicado conjunto, las dependencias respondieron después de que medios mexicanos informaron el viernes sobre el despliegue militar estadounidense y señalaron que “estos despliegues forman parte de las ‘operaciones espejo’ entre ambos países”, para reforzar la seguridad fronteriza y marítima.

La Semar apuntó que la Armada de México, a través del sector naval de Matamoros, Tamaulipas, en el marco de la Operación Sable, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción con 159 agentes navales, 11 vehículos y dos drones.

Mientras que el Comando Norte de Estados Unidos, en el marco de la operación Vanguardia Ardiente, lleva a cabo el despliegue de aproximadamente 500 miembros de sus Fuerzas Armadas, añadió.

La Semar dijo que “mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte” y destacó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos, con pleno respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país.

También recordó que la relación entre ambos países se conduce a través de los cuatro ejes de la política binacional del Gobierno de México: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Reciente conclusión de la operación ‘Águila Alta’

El pasado 7 de septiembre, México y Estados Unidos activaron la operación binacional antidrones denominada ‘Águila Alta’ en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, para detectar y combatir el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas y personas.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la citada operación se cumpliría del 31 de agosto al 21 de septiembre como parte de las acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley.

Esto mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, con cada fuerza dentro de su respectivo territorio.