En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), circula una denuncia colectiva atribuida a trabajadoras, colaboradoras, personal de honorarios, de base y exintegrantes de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en Morelos.

En el documento, dirigido a la titular de la dependencia federal, Leticia Ramírez Amaya, las personas denunciantes exigen la intervención inmediata de las autoridades federales ante presuntos casos sistemáticos de acoso sexual, abuso de poder, amenazas laborales y corrupción atribuidos a funcionarios de alto nivel.

De acuerdo con el escrito que circula en plataformas digitales, el punto de mayor gravedad expone un entorno de hostigamiento laboral y acoso sexual dirigido contra trabajadoras, colaboradoras y beneficiarias de los programas sociales, con señalamientos específicos hacia integrantes de la Región 02 Cuernavaca.

Según el testimonio contenido en la denuncia, los señalamientos apuntan a figuras clave de la estructura estatal, que incluyen la mención al delegado, José Isaías López Ridríguez, al subdelegado Luis Francisco de la Rosa Pichardo, así como a mandos regionales y operativos identificados como Atzín, Hestid, los primos Arroyo y Palma, además de personal operativo.

A estas personas se les atribuye el envío de mensajes con connotación sexual, propuestas de “citas indecorosas”, presiones laborales y despidos injustificados en represalia contra quienes rechazan dichas insinuaciones. El documento incluso incluye números telefónicos específicos que presuntamente habrían sido utilizados para realizar estas conductas.

“Esto dejó de ser un chisme; es un problema grave, esto es hostigamiento sexual. Ya van 20 mujeres que recurren a mí... no puedo esperar a que en la delegación pase una tragedia”, cita textualmente el pronunciamiento difundido por las personas denunciantes.

Irradia Noticias tiene conocimiento de que el documento llegó al escritorio de la secretaria federal del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna información sobre el inicio de alguna investigación o rastreo de esta conducta que vulnera a mujeres trabajadores de esa secretaría.

Además de las acusaciones de violencia de género y abuso de autoridad, el documento sostiene que al interior de la delegación estatal opera una red de presunta corrupción y nepotismo.

Los denunciantes señalan presuntas extorsiones a ciudadanos para tramitar, agilizar o dar seguimiento a apoyos como la Pensión para Adultos Mayores, credenciales del INAPAM, La Escuela es Nuestra, becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyos de vivienda, entrega de chips de CFE, sillas de ruedas y dotaciones de insumos.

El texto acusa el presunto uso irregular de tarjetas de beneficiarios para el retiro de pagos retroactivos, el cobro de sueldos mediante personas que no laboran en la institución (“aviadores”), así como el manejo discrecional de viáticos, combustible y contratos con proveedores.

Se advierte sobre la presunta contratación de redes familiares y perfiles vinculados a intereses políticos particulares.

Las y los firmantes del documento exhortan a la secretaria federal Leticia Ramírez Amaya a intervenir de manera directa en la delegación de Morelos. Aseguran contar con un archivo documental que respalda sus señalamientos, el cual incluye capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, fotografías y testimonios directos.

El pronunciamiento advierte que, de no registrarse una respuesta institucional ni medidas correctivas por parte de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, procederán a difundir la totalidad de las pruebas ante medios de comunicación nacionales, colectivos feministas y órganos de fiscalización correspondientes.