Un auto terminó en el altar de una iglesia luego de que su conductor perdiera el control.

Un hombre fue detenido luego de impactar su auto contra una iglesia de la CDMX y terminar frente a su altar en la colonia Jalalpa El Grande, esto en la alcaldía Álvaro Obregón.

Imágenes difundidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mostraron cómo terminó el auto al centro de la iglesia, luego de que el conductor perdiera el control y entrara al recinto.

El vehículo pasó por enmedio de los asientos y no los rompió; sin embargo, el accidente sí destruyó la puerta y derribó otros objetos en la parte central de la iglesia.

El hombre, de 35 años, fue detenido tras el accidente, y tanto él como el vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Las autoridades no informaron si el hombre estaba bajo el efecto del alcohol o alguna sustancia, y tampoco quién y cuándo repararán el daño de la iglesia ubicada en Álvaro Obregón.

Así quedó la iglesia tras el impacto de un auto. (SSC / Quadratín)

Detienen a presunto traficante de animales en Iztapalapa

La SSC informó este miércoles 25 de noviembre la detención de un hombre que transportaba dos cocodrilos de pantano y una culebra verde áspera de los cuales no acreditó su legal procedencia.

Los hechos ocurrieron en el cruce del Eje 4 Sur San Rafael Atlixco y la calle Plaza del Carmen, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, cuando oficiales que realizaban sus labores de vigilancia observaron a un hombre que manipulaba una inusual caja de cartón con los ejemplares y que, al ver a los policías, intentó evadirlos.

Los oficiales le alcanzaron y realizaron una revisión preventiva, lo que permitió localizar a los animales que eran trasladados ilegalmente.

El hombre de 18 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público en lo que se deslindan responsabilidades.

Los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en la alcaldía Xochimilco, donde recibirán atención médica especializada y permanecerán bajo supervisión para valorar su estado de salud y determinar una posible liberación a su hábitat correspondiente.