Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han confirmado ningún caso de influenza aviar en personas. (Cuartoscuro).

El especialista en enfermedades infecciosas, Alejandro Macías, alertó sobre el cierre del Zoológico de León debido a un brote de influenza aviar.

“Se trata de un brote de influenza aviar altamente patógena A(H5N1). El zoológico se encuentra en cuarentena, limitado a las aves, sin cierre al público, desde el 20 de noviembre”, compartió en la red social X.

Agregó que se registraron 29 personas expuestas, 15 de ellas con síntomas y que se enviaron muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia.

¿Qué sabemos del brote de influenza aviar en Zoológico de León?

Autoridades sanitarias federales y estatales ordenaron el cierre temporal preventivo del Zoológico de León, a partir de este miércoles 25 de noviembre, tras detectar influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1). Hasta el momento, 29 personas estuvieron expuestas al virus, de las cuales 15 presentaron síntomas.

La directora general del Parque Zoológico de León, Diana Karen Casillas Casillas, informó que la institución atendió las recomendaciones de las autoridades sanitarias para suspender temporalmente sus actividades ante la detección del virus, cuya presencia relacionó con aves migratorias.

La medida preventiva responde a las instrucciones del Gobierno Federal y del Gobierno de Guanajuato, a través de las autoridades de salud, luego de la muerte de aves migratorias, un tigrillo y un mono araña en días recientes.

¿Cuántos contagios de influenza aviar podría haber?

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades sanitarias identificaron a 29 personas que estuvieron expuestas al virus de la influenza aviar A(H5N1), de las cuales 15 manifestaron síntomas.

Ante esta situación, las autoridades enviaron muestras al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar los análisis correspondientes y determinar si existe algún contagio en humanos.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades sanitarias no han confirmado ningún caso de influenza aviar en personas.

Rafael Ricardo Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud Federal, solicitó mediante un oficio el cierre temporal del parque como medida preventiva ante la identificación del virus.

Por su parte, la dirección del Zoológico de León acató las recomendaciones sanitarias y determinó suspender sus actividades a partir de este miércoles.

Con información de Quadratín.