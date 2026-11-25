Las negociaciones de renta variable en Nueva York reflejan retrocesos, ya que predomina el sentimiento de cautela entre los inversionistas, quienes se cuestionan el rendimiento que podrían seguir generando las empresas ligadas al sector de la inteligencia artificial.

El Nasdaq encabeza las pérdidas al retroceder 3.44 por ciento y ubicarse en los 22 mil 917.71 puntos; el S&P 500 baja 2.20 por ciento hasta las 7 mil 042.68 unidades y el Dow Jones cede 1.40 por ciento, situándose en los 49 mil 320.63 enteros.

“Todavía no se vislumbra el fin de la elevada volatilidad, ya que los inversores siguen deshaciéndose de posiciones de riesgo apalancadas y se refugian en bonos y otros activos considerados seguros”, dijo a Bloomberg Fawad Razaqzada en Stonex Trading y Forex.com.

En el continente europeo se observa un sesgo negativo, empezando por el IBEX 35 de España que cae 0.89 por ciento hacia los 18 mil 846.40 enteros, el FTSE MIB de Italia retrocede 0.78 por ciento a los 47 mil 745.46 puntos y el DAX de Alemania que cede 0.50 por ciento, alcanza los 24 mil 891.90 enteros; por el contrario, el CAC 40 de Francia gana 0.20 por ciento a las 8 mil 056.67 unidades y el FTSE 100 de Londres avanza marginalmente 0.03 por ciento en los 10 mil 470.60 puntos.

Así cotiza la BMV y el precio del petróleo hoy 25 de noviembre

En el ámbito local, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sube 0.05 por ciento, situándose en las 69 mil 334.24 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores avanza 0.32 por ciento para ubicarse en los mil 417.51 enteros.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cotizan al alza: la referencia West Texas Intermediate (WTI) sube 2.08 por ciento y se vende en los 83.76 dólares por barril, mientras que el crudo Brent avanza 2.67 por ciento al ubicarse en los 93.84 dólares por unidad.