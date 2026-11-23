Hay una verdad incómoda del shock petrolero de 2026: el petróleo caro también se compra.

México exporta crudo, sí, pero importa buena parte de las gasolinas y el diésel que consume. Y cuando el conflicto con Irán encarece los dos lados de la cadena, la cuenta no es tan redonda como suena en el discurso oficial.

Vamos por partes.

Entre enero y septiembre, Pemex compró en el exterior 3.7% menos gasolina y 6.5% menos diésel que un año antes. Una de las razones puede ser una mayor refinación nacional. Pero el verdadero problema es el precio: por esa gasolina pagó 29% más (equivalente a unos 10,842 mdd), y por el diésel 45% más (otros 3,121 mdd).

En resumen, en total las importaciones de Petróleos Mexicanos subieron 25% mientras sus exportaciones apenas crecieron 0.8%.

La diferencia es un déficit comercial de 4,835 mdd, un récord desde 2016 y casi cuatro veces el desbalance con el que terminó el 2025.

Este déficit es la señal de que Pemex vive el shock petrolero por los dos lados del mostrador. El mismo fenómeno que premia a quien transforma el barril castiga a quien tiene que comprarlo ya convertido en combustible.

¿Por qué pesa más el lado de las compras? Porque en la coyuntura actual, los refinados se encarecieron más que el crudo: mientras la mezcla mexicana subió 29% hasta septiembre, la gasolina del Golfo de Estados Unidos aumentó 45% y el diésel 61%, según la Administración de Información Energética.

Las grandes petroleras privadas se frotan las manos. ExxonMobil ganó 15,413 mdd en el tercer trimestre de este año y al cierre del viernes 20, sus acciones acumulaban una ganancia de 32.95% en el año, en el mismo lapso las acciones de Chevron ganaron un 36.72%.

En medio de los vaivenes del Estrecho de Ormuz, el mercado premia a las petroleras que convierten en caja la diferencia entre crudo y refinado.

Pero no todo es penas para Pemex porque la petrolera sí tiene una refinería que está aprovechando esta racha de precios. Se trata de Deer Park, en Texas, que reportó un rendimiento casi 10 veces más que un año antes, gracias a los márgenes extraordinarios de refinación en la Costa del Golfo.

Pero hay otro ‘asegún’ para nuestra endeudada paraestatal: para que el encarecimiento del petrólero no llegara completo a las gasolineras, Hacienda recortó el IEPS a combustibles en 80,000 millones de pesos entre enero y septiembre, con un efecto neto estimado en unos 50,000 millones, según el subsecretario de Ingresos. Esta semana, por cierto, las gasolinas amanecieron con 0% de estímulo y el diésel conserva uno de 89.16%.

Ahora quedará revisar las cuentas finales, y ver cuánto de esta bonanza excepcional le quedará como caja entre Ormuz, Deer Park y las exportaciones.