Estados Unidos alista nuevos aranceles a las importaciones provenientes de China, la Unión Europea y otras 12 economías, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para reconstruir su ambiciosa agenda comercial, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el esquema arancelario que había impulsado.

De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, el nuevo gravamen a los productos chinos sería del 20 por ciento, en línea con el acuerdo previo entre China y la administración Trump. Sin embargo, la tasa podría elevarse hasta el 40 por ciento si fracasan las negociaciones comerciales entre ambas potencias.

En el caso de la Unión Europea, las importaciones estarían sujetas a un arancel de 15 por ciento, conforme al acuerdo comercial alcanzado con Washington. No obstante, este porcentaje también podría aumentar hasta 20 por ciento, según información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La nueva medida contempla gravámenes a productos de economías que el gobierno de Trump acusa de mantener un exceso de capacidad productiva en determinados sectores, lo que, a su juicio, perjudica a las empresas estadounidenses.

Los aranceles todavía están sujetos a un periodo de consulta pública, por lo que las tasas podrían modificarse como resultado de ese proceso o de nuevas negociaciones. Un alto funcionario indicó que la decisión definitiva podría tomarse en enero.

¿Qué países tendrán nuevos aranceles de Trump?

Según la USTR, las importaciones provenientes de Japón, Corea del Sur y Suiza, considerados socios comerciales importantes de Estados Unidos, tendrían un arancel de 15 por ciento, aunque la tasa podría subir hasta 20 por ciento.

En tanto, los productos de India enfrentarían un gravamen de 17 por ciento si se concreta un acuerdo comercial con Washington, pero este podría incrementarse hasta 25 por ciento.

La lista también incluye a Bangladesh, Camboya, China, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam, además de la Unión Europea.

México y Noruega no fueron incluidos en el análisis de esta nueva ronda de aranceles, aunque el funcionario estadounidense señaló que ambos países continúan bajo consideración.

La administración Trump decidió avanzar con el plan pese al descontento de los estadounidenses por el costo de vida y la desaprobación de la gestión económica del mandatario, factores que contribuyeron a la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

¿Por qué Trump impondrá nuevos aranceles?

Los nuevos gravámenes derivan de una investigación iniciada en marzo sobre el supuesto exceso de capacidad de producción de algunos socios comerciales de Estados Unidos. El procedimiento se sustenta en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al presidente imponer aranceles tras investigar presuntas prácticas comerciales desleales de otros países.

Este mecanismo es considerado jurídicamente más resistente a las impugnaciones que el esquema anterior de Trump, basado en facultades de emergencia. Además, los nuevos gravámenes no rebasarían, en principio, los niveles establecidos en los acuerdos comerciales que Washington mantiene con cada economía.

La medida representa un nuevo intento de la Casa Blanca por recuperar su agenda arancelaria global, después de que la Corte Suprema invalidara en febrero los impuestos que Trump había impuesto país por país mediante poderes de emergencia.

El fallo obligó al mandatario a buscar otras bases legales para mantener su política comercial, aunque el procedimiento de la Sección 301 requiere investigaciones más prolongadas.

La decisión también pondrá a prueba la relación comercial de Washington con sus socios, que hasta ahora han optado, en su mayoría, por negociar acuerdos para reducir el impacto de los aranceles, en lugar de responder con medidas de represalia.

Uno de los principales riesgos es que la nueva ofensiva comercial afecte la tregua entre Estados Unidos y China, así como los esfuerzos de Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, por mantener bajo control las tensiones entre las dos mayores economías del mundo. El acuerdo vigente expirará en enero, a menos que ambos gobiernos pacten una prórroga.

El funcionario estadounidense aseguró que las economías involucradas, incluida China, fueron notificadas antes del anuncio, por lo que ninguna de las medidas debería tomarlas por sorpresa.

También señaló que el gobierno tomó en cuenta los acuerdos comerciales existentes y que las tasas definitivas serán compatibles con esos compromisos.

¿Qué productos estarán exentos de los nuevos aranceles de Trump?

Los nuevos impuestos no se acumularán a los gravámenes de 10 o 12.5 por ciento derivados de una investigación independiente sobre la aplicación de las leyes contra el trabajo forzoso. En los casos en que un producto esté sujeto a ambos esquemas, únicamente se aplicará la tasa más alta.

Además, algunos bienes quedarían exentos, entre ellos el petróleo, el gas y los alimentos que no pueden cultivarse en territorio estadounidense.

También se excluirán productos que ya enfrentan aranceles sectoriales, como los farmacéuticos y los minerales críticos.