Este año, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido dos encuentros presenciales con Trump: En la final del Mundial 2026 y en la cumbre de la APEC.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos “está cerca” de la renovación del T-MEC con México, aunque hizo una ‘advertencia’.

“Le dije a la presidenta Sheinbaum ‘no podemos tener un déficit (con México), no podemos permitir que eso pase”, afirmó en rueda de prensa este viernes 20 de noviembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump tuvieron una reunión en el marco de la cumbre de la APEC en Shenzhen, China.

“Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump”, reportó Sheinbaum sobre el encuentro en el segundo día de actividades de la cumbre.

Por parte del Gobierno de Estados Unidos, participaron en la reunión:

Marco Rubio , secretario de Estado de Estados Unidos.

, secretario de Estado de Estados Unidos. Howard Lutnick , secretario de Comercio estadounidense.

, secretario de Comercio estadounidense. Stephen Miller, jefe de Gabinete de la Casa Blanca, según el comunicado.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Sheinbaum y Trump acordaron un nuevo encuentro en diciembre próximo, esto como parte de sus actividades por la cumbre del Grupo de los 20 en Mar-a-Lago, Florida.

En la rueda de prensa de este viernes, el presidente Trump agregó que su administración trabaja con la de Claudia Sheinbaum para combatir al crimen organizado. “Le dije que los cárteles controlan México. No podemos permitir eso, México es nuestro vecino”.

¿De cuánto es el déficit comercial de EU con México?

El déficit comercial de Estados Unidos con México alcanzó los 184 mil millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.

Este déficit se explica porque las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron un récord de 481 mil 600 millones de dólares entre enero y septiembre, un crecimiento anual de 20 por ciento, esto a pesar de la incertidumbre comercial que existe entre ambos países.

Tan solo en septiembre, las ventas de productos mexicanos al mercado estadounidense sumaron 62 mil 200 millones de dólares, un aumento de 40 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

México registró el segundo mayor superávit comercial frente a Estados Unidos, únicamente por detrás de Vietnam, cuyo saldo favorable ascendió a 190 mil millones de dólares en los primeros nueve meses del año.

Con información de Jassiel Valdelamar