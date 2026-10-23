¿México violó el T-MEC? Congresista de EU acusa trabajo forzado en la contratación de médicos cubanos

La congresista María Elvira Salazar acusó a México de permitir presuntas prácticas de trabajo forzado en el programa de médicos cubanos.

La congresista republicana María Elvira Salazar acusó al Gobierno de México de permitir presuntas prácticas de trabajo forzado en el programa de contratación de médicos cubanos y pidió a Estados Unidos abordar el tema durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de una carta fechada el 22 de octubre de 2026, dirigida al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, la legisladora solicitó que Washington exija explicaciones a las autoridades mexicanas por la contratación de más de 3 mil profesionales de la salud procedentes de Cuba.

Salazar sostuvo que las condiciones bajo las cuales trabajan estos médicos podrían contravenir las disposiciones laborales del acuerdo comercial y pidió presionar al Gobierno mexicano para poner fin al programa.

“México no puede beneficiarse del libre comercio con Estados Unidos mientras permite que la dictadura cubana explote a sus médicos”, afirmó la congresista en un mensaje sobre su iniciativa.

¿Por qué la congresista María Elvira Salazar acusa a México de trabajo forzado?

En la misiva, la representante por el distrito 27 de Florida señaló que el Gobierno mexicano comenzó a firmar acuerdos con Cuba para contratar personal médico durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Salazar, el esquema presenta características asociadas con el trabajo forzado, entre ellas la separación de los profesionales de sus familias, restricciones a su libertad de movimiento y la retención de una parte considerable de sus salarios por parte del gobierno cubano.

La legisladora afirmó que algunos médicos recibirían apenas 5 por ciento de la remuneración destinada a sus servicios, mientras que el resto quedaría en manos de las autoridades de la isla.

También sostuvo que el Gobierno mexicano paga directamente al régimen cubano por los servicios médicos, en lugar de entregar los recursos a los trabajadores.

Estas acusaciones coinciden con preocupaciones expresadas en informes del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Informe sobre la Trata de Personas de 2025 señaló que México mantenía un acuerdo contractual con el gobierno cubano para contratar profesionales de la salud y advirtió que las autoridades mexicanas no habían informado de medidas para prevenir el trabajo forzado entre ese personal.

El documento también indicó que el Gobierno mexicano pagaba directamente a las autoridades cubanas, sin supervisión suficiente para garantizar que los trabajadores recibieran una remuneración adecuada.

El T-MEC, en el centro de la disputa

Uno de los principales argumentos de Salazar es que las presuntas irregularidades laborales deben examinarse en el marco del T-MEC, cuyo capítulo 23 contiene disposiciones relacionadas con los derechos laborales y el combate al trabajo forzado.

En su carta, la congresista citó las obligaciones del tratado sobre la prohibición de importar mercancías producidas mediante trabajo forzado y el compromiso de los tres países de trabajar para eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

“Por favor, haga lo que ninguna otra administración presidencial de los Estados Unidos ha hecho e informe a las autoridades mexicanas que su uso de trabajo forzado cubano es una violación del T-MEC, y solicite al gobierno mexicano que desmantele el programa y libere a estos médicos”, escribió Salazar a Greer.

Salazar recuerda sus reclamos al Gobierno mexicano

La congresista aseguró que ha advertido durante años a las autoridades mexicanas sobre las condiciones del programa de contratación de médicos cubanos.

Incluso afirmó que, tiempo atrás, planteó directamente el asunto al entonces presidente López Obrador durante una visita de una delegación del Congreso estadounidense a la Ciudad de México.

Sin embargo, Salazar sostuvo que sus advertencias no habían generado cambios y pidió a la administración estadounidense adoptar una postura más firme durante la revisión del T-MEC.

Como alternativa al modelo actual, mencionó el caso de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro y propuso que México pague directamente a los médicos cubanos, en lugar de canalizar los recursos a través del gobierno de Cuba.