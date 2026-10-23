Trump confirma que EU y México están ‘muy cerca’ de un acuerdo para reducir aranceles: ‘Será muy bueno’

EU y México están ‘muy cerca’ de un acuerdo para reducir aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo comercial con México para reducir los aranceles, en línea con lo expresado el martes por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también. Y lo mismo con Canadá. Están trabajando duro para tener un acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos las de ganar”, respondió al ser preguntado por las palabras de la mandataria mexicana.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo comercial entre México y EU?

Sheinbaum declaró el martes 21 de octubre que ambos países están “muy cerca” de un acuerdo, aunque reconoció que “todavía hay algunos temas” pendientes.

“¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles”, detalló.

Los principales aranceles estadounidenses que afectan actualmente a México son del 50 por ciento sobre el acero y el aluminio y del 25 por ciento sobre los automóviles, con algunas excepciones.

El lunes, durante un mitin en Kansas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, Trump aseguró que pronto habrá un “gran” acuerdo con México para reducir el déficit comercial estadounidense con el país vecino.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de tensiones comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá, socios del tratado de libre comercio T-MEC, que mantienen conversaciones para revisar el pacto después de que Trump decidiera en julio no renovarlo automáticamente.

Trump suele elogiar a Sheinbaum, aunque también presiona a México para que permita ataques estadounidenses contra el narcotráfico en su territorio, una posibilidad que el Gobierno mexicano rechaza por considerar que vulneraría su soberanía.

Durante un mitin el miércoles en Carolina del Sur, Trump dijo que Sheinbaum tiene “una de las voces más hermosas” y recordó que practicó ballet durante su juventud.

“No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?”, declaró.