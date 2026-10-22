Richard LA, el tiktoker mexicano baleado por ICE, reclama 50 millones de dólares al gobierno de Trump

Carlitos Ricardo Parias reportaba en español sobre seguridad, redadas migratorias y problemas de la comunidad latina en Los Ángeles.

El influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido como ‘Richard LA’ interpuso una reclamación por 50 millones de dólares en contra del gobierno del presidente Donald Trump, después que agentes federales le dispararan durante su detención el año pasado en Los Ángeles.

Parias recibió un disparo en el codo durante el arresto ocurrido en octubre de 2025 en el sur de Los Ángeles.

Según sus abogados, citados por ABC, la bala rebotó e impactó también en la mano de un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshal).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al mexicano por “embestir vehículos policiales” durante un arresto migratorio y agresión a un agente federal.

Sin embargo, un juez federal desestimó el caso tras determinar que a Parias se le habían violado sus derechos constitucionales al negarle el acceso a sus abogados.

El gobierno de Trump presentó una apelación contra la desestimación del caso.

El Departamento de Justicia de EU acusó a Richard LA de agredir a un agente federal, pero un juez desestimó el caso al determinar que se violaron sus derechos constitucionales.

¿Quién es Richard LA, el influencer mexicano detenido en EU?

La reclamación, presentada el martes pasado, es el primer paso para una futura demanda contra el gobierno estadounidense.

Parias, de 45 años, era conocido en TikTok por sus reportes diarios de los sucesos en la comunidad del sur centro de Los Ángeles.

Sus informes no solo se centraban en la actividad migratoria, también reportaba en español incidentes de seguridad y problemas de la comunidad en un área eminentemente latina.

Sus defensores afirmaron que se convirtió en un objetivo de las autoridades migratorias por reportar sobre las redadas en Los Ángeles, que sirvieron como laboratorio para los operativos que se extendieron por todo el país.

Parias continúa bajo custodia, una situación que sus abogados califican de “ilegal”, según dijeron a la televisora.

“No debería estar detenido... todos los cargos penales que se presentaron en su contra han sido desestimados”, afirmó Carlos Jurado, abogado de inmigración de Parias a la televisora.