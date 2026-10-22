Reporteros Sin Fronteras alerta por falta de avances en protección a periodistas con Sheinbaum

RSF sostiene que México sigue siendo el país más letal para ejercer el periodismo en América y uno de los más peligrosos del mundo fuera de zonas de guerra.

Con 18 periodistas asesinados durante los primeros dos años del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ninguno de los 22 compromisos asumidos en su campaña en materia de libertad de prensa registra avances significativos, según advirtió este jueves Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Al presentar el balance en Ciudad de México, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, pidió al Gobierno mexicano tomar medidas urgentes ante la violencia contra la prensa, que calificó como “una de las tragedias del siglo XXI”, con al menos 169 periodistas asesinados desde 2006, según la organización.

RSF habla de solo seis (27 por ciento) de los 22 compromisos firmados por Sheinbaum en 2024 que presentan algún grado de avance, cinco de ellos “insuficientes”.

La directora de incidencia de RSF en América Latina, Bia Barbosa, detalló que únicamente uno recibió una valoración positiva, por la capacitación de funcionarios estatales encargados de proteger a periodistas.

De los restantes, diez no tienen avances sustantivos verificables, dos presentan retrocesos institucionales y en cuatro casos RSF no contó con información suficiente para evaluarlos, según el informe ‘Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum’.

“Nos preocupa muchísimo que estemos a una tercera parte del sexenio de la presidenta sin por lo menos una tercera parte de los mecanismos avanzando”, señaló Barbosa.

Gobierno debe proteger a periodistas: RSF

“El Gobierno tiene que cambiar ahora”, afirmó Bruttin en conferencia de prensa.

Bruttin alertó de que solo el 1 por ciento de los crímenes ha sido esclarecido o ha derivado en condenas, además de que cerca de un tercio de los periodistas asesinados también fueron torturados.

“Los matan personas, los matan organizaciones y, además, no solo los matan. A veces también los torturan”, enfatizó el director general de RFS.

En el marco de su visita a México, Bruttin sostuvo reuniones con representantes del Gobierno federal, incluida la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para abordar los desafíos que enfrenta el ejercicio del periodismo en el país.

Aunque reconoció los esfuerzos institucionales, el director de RSF consideró que estos deben traducirse en resultados concretos.

“Se pueden tener presentaciones muy bonitas sobre las acciones, las misiones y las reuniones que se han celebrado. Pero los periodistas siguen siendo asesinados”, señaló.

Barbosa precisó que, aunque los compromisos abarcan todo el sexenio, RSF consideró “importante hacer un balance”.

También explicó que los 22 compromisos se dividen en cinco ejes y que la organización considera prioritarios los de protección de periodistas y combate a la impunidad, aunque el Gobierno prefirió comenzar por el de reformas legislativas.

Desapariciones e impunidad

En el eje de impunidad, Balbina Flores, representante de RSF en México, destacó que uno de los compromisos sin avances tiene que ver con los 29 periodistas que siguen desaparecidos y la Fiscalía ni siquiera los reconoce bajo esa clasificación, sino como víctimas de privación de la libertad.

“Quizás este es uno de los casos más dramáticos en México (...) Hasta la fecha no han sido localizados y donde hay el 100 por ciento de impunidad”, indicó.

RSF sostiene que México sigue siendo el país más letal para ejercer el periodismo en América y uno de los más peligrosos del mundo fuera de zonas de guerra. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, la organización ubicó al país en el puesto 122 de 180.