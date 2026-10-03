Policías agreden a periodistas en Tlatelolco durante marcha del 2 de octubre (VIDEOS)

Dos periodistas denunciaron agresiones por parte de presuntos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) cuando intentaban documentar la confrontación con jóvenes que salían de la estación Tlatelolco del Metro para participar en la conmemoración del 58º aniversario del movimiento estudiantil de 1968.

La agresión contra uno de los periodistas ocurrió, según su testimonio, por parte de presuntos policías vestidos de civil. Iván Ortiz, de El Sol de México, intentaba grabar la actuación de los oficiales ante la vulnerabilidad de algunas personas frente al gran número de elementos.

Ortiz contó, momentos después de la agresión, que lo golpearon en la cara y le robaron su equipo de trabajo: celular, computadora y otras pertenencias que llevaba en su mochila.

El segundo caso corresponde a Mario Marlo, de SomoselMedio, quien intentó documentar el momento en que un joven era rodeado por oficiales de la SSC y, aparentemente, era sometido por los elementos cuando se dirigía a la manifestación.

Mario Marlo estuvo a punto de perder su equipo de trabajo. Sin embargo, después de que los oficiales le arrebataron el equipo, lo lanzaron o dejaron caer al suelo entre la multitud, probablemente para evitar una identificación directa cuando reconocieran su propiedad.

SSC dice que investiga casos de agresión

Tras los hechos previos al inicio de la marcha por la matanza del 2 de octubre y la represión estudiantil, la SSC emitió una breve tarjeta informativa.

La dependencia, bajo la dirección de Pablo Vázquez Camacho, aseguró que “tomaron conocimiento de los hechos” y señaló que la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección General de Derechos Humanos serían las responsables de esclarecer las circunstancias.

Sin embargo, la actuación de las fuerzas del orden fue cuestionada en otros momentos por el hostigamiento y las agresiones contra algunos manifestantes antes, durante y después de la marcha.

Integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que se encontraba en el Zócalo después del posicionamiento del Comité 68, acusaron que elementos de la SSC lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las personas que todavía se encontraban en el lugar.

La falta de iluminación no permitía observar el proyectil para evitarlo en caso de que se dirigiera hacia una persona. La lata metálica fue identificada por integrantes de la brigada.

“Es una granada de gas lacrimógeno, viene del otro lado, esto es reglamentario, esto sale de una armería”, afirmó a los medios de comunicación que documentaron las características del objeto.

Hasta el momento, la SSC no responde a todos los señalamientos y presuntas irregularidades reportadas durante las movilizaciones del 2 de octubre.

En tanto, el gobierno de la CDMX confirmó que 19 civiles resultaron lesionados durante la marcha, en su mayoría por incidentes menores. Además, un joven de 17 años tuvo que ser trasladado a un hospital después de que un artefacto que portaba le explotara en la mano.