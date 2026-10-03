Series Divisionales de la MLB 2026: ¿Cuándo y dónde ver todos los juegos EN VIVO?

Las Series Divisionales de la MLB se disputan del sábado 3 al sábado 10 de octubre, con cuatro series al mejor de cinco partidos. (Foto: EFE/ Unsplash/ Imagen generada con IA Gemini)

Las Grandes Ligas están cada vez más cerca del llamado ‘Clásico de Otoño’. Después de una ronda de Comodines que dejó definidos a los últimos cuatro invitados, las Series Divisionales marcan el siguiente paso en el camino rumbo a la fase final: la Serie Mundial.

Por ahora, ocho equipos continúan con vida y buscarán quedarse con uno de los cuatro boletos disponibles para las Series de Campeonato. En la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago barrieron a los Astros de Houston y se enfrentarán a los Guardianes de Cleveland, mientras que los Yankees de Nueva York hicieron lo propio ante los Medias Rojas de Boston para instalarse en la siguiente ronda frente a los Rays de Tampa Bay.

Por la Liga Nacional, los Padres de San Diego eliminaron en dos juegos a los Cachorros de Chicago y ahora tendrán como rival a los Cerveceros de Milwaukee. El último boleto quedó en manos de los Bravos de Atlanta, que necesitaron tres partidos para superar a los Filis de Filadelfia y avanzar a una serie contra los Dodgers de Los Ángeles.

Series Divisionales de la MLB 2026: Fechas, horarios y transmisión de los juegos

Las Series Divisionales comienzan el sábado 3 de octubre y están programadas para concluir, como máximo, el sábado 10 de octubre. En esta ronda participan los ocho equipos que superaron la etapa de Comodines.

Cada enfrentamiento es al mejor de cinco juegos, por lo que el equipo que consiga primero tres victorias obtiene el boleto a las Series de Campeonato. Por esa razón, los Juegos 4 y 5 de cada serie únicamente se disputarán si son necesarios.

Medias Blancas de Chicago vs. Guardianes de Cleveland

Los Medias Blancas llegan después de barrer a Houston en la Serie de Comodines. Chicago ganó los dos partidos ante los Astros y destacó por su poder ofensivo durante la temporada regular, con 211 jonrones, mientras que en la serie ante Cleveland buscará aprovechar esa capacidad para producir carreras.

Los Guardianes tuvieron una ligera desventaja en la serie particular ante Chicago, que terminó 7-6 a favor de los Medias Blancas. Cleveland, sin embargo, cuenta con una rotación encabezada por Parker Messick, Gavin Williams y Foster Griffin, además de un bullpen liderado por Cade Smith.

Yankees de Nueva York vs. Rays de Tampa Bay

Los Yankees avanzaron tras imponerse en dos juegos a Boston y cerrar la Serie de Comodines con una diferencia de 18-2 en carreras. Nueva York tendrá enfrente a Tampa Bay, equipo que terminó con el mejor récord de la Liga Americana y que ganó siete de sus 13 duelos de temporada regular contra los Bombarderos.

Los Rays cuentan con brazos como Drew Rasmussen, Nick Martínez y Freddy Peralta, mientras que los Yankees tienen disponibles a Cam Schlittler, Max Fried, Gerrit Cole y Carlos Rodón. La presencia de Aaron Judge también será un factor a seguir, luego de que el jardinero se ausentara durante la ronda de Comodines.

Padres de San Diego vs. Cerveceros de Milwaukee

Los Padres llegan a esta instancia después de eliminar en dos partidos a los Cachorros. San Diego ganó los cuatro de seis enfrentamientos de temporada regular contra Milwaukee y cuenta con una ofensiva encabezada por Fernando Tatis Jr., además del cerrador Mason Miller para las últimas entradas.

Los Cerveceros tendrán como una de sus principales armas a Jacob Misiorowski, señalado como favorito al Premio Cy Young de la Liga Nacional, y a Logan Henderson. Milwaukee también cuenta con un bullpen sólido, por lo que el pitcheo y la capacidad para producir carreras desde los primeros episodios serán aspectos importantes.

Bravos de Atlanta vs. Dodgers de Los Ángeles

Los Bravos llegan después de necesitar tres partidos para eliminar a los Filis en la Serie de Comodines. Atlanta también tuvo ventaja sobre los Dodgers durante la temporada regular, al ganar cinco de los seis enfrentamientos entre ambos equipos, incluida una barrida de tres juegos a finales de agosto.

Los Dodgers, actuales bicampeones, cuentan con una rotación encabezada por Yoshinobu Yamamoto, Tarik Skubal, Blake Snell y Tyler Glasnow. Atlanta, por su parte, se apoya en Chris Sale, Tyler Mahle y uno de los bullpens que destacó durante la temporada y en la serie ante Filadelfia.

¿Cuándo se juegan las Series de Campeonato?

Las Series de Campeonato serán la siguiente ronda de los playoffs de la MLB y reunirán a los cuatro equipos que sobrevivan a las Series Divisionales. En la Liga Nacional comenzarán el 11 de octubre, mientras que la serie de la Liga Americana arrancará el 12 de octubre.

Ambas Series de Campeonato se disputarán al mejor de siete partidos. El primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la siguiente y última etapa de la postemporada.

La Serie Mundial comenzará el 23 de octubre y enfrentará a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional. Si la definición llega hasta un séptimo partido, este está programado para el 31 de octubre.