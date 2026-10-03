‘Rachel’ se degrada a huracán categoría 1 y el frente frío 1 llega a México: ¿Cuál será el clima HOY?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que esta mañana ‘Rachel’ se degradó a huracán categoría 1.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), actualmente se localiza a 114 km al noroeste de Isla Socorro, Colima y a 430 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 185 km/h, rachas de 185 km/h y oleaje de 4 a 5 metros

Debido a ello, se esperan lluvias con intervalo de chubascos fuertes, tormentas puntuales fuertes y tormentas eléctricas sobre Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Se exhorta a la navegación de Altura, Cabotaje y de Puerto a extremar las precauciones reglamentarias.

Asimismo, se invita a las comunidades costeras mantenerse alerta ante el posible incremento en los niveles de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.

Llega a México el primer frente frío de la temporada

Conagua también informó que para este sábado, el frente frío número 1 se desplazará sobre el noreste del país e interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Aguascalientes.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento.

Por otro lado, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión y con la vaguada monzónica, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; puntuales muy fuertes en zonas de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

También se esperan lluvias puntuales fuertes en zonas de Yucatán, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango y Sinaloa; así como intervalos de chubascos en Guanajuato, Chihuahua y Sonora.

Además, la onda tropical número 42 ha sido absorbida por la vaguada monzónica frente a las costas de Oaxaca y Chiapas.

El huracán ‘Rachel’ continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose paulatinamente de las costas nacionales.

Su circulación reforzará las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, además de oleaje elevado en la costa sur del estado; también afectará a Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso en el norte, occidente, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Con información de Quadratín.