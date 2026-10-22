¿Derretirán drones? Pentágono autoriza uso de rayo que dispara ondas de calor en la frontera México-EU

El Pentágono usará un rayo de calor contra drones y migrantes en la frontera de EU con México.

El Pentágono dio permiso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para probar un rayo de calor de uso militar y desarrollar tácticas para su posible uso en operaciones en la frontera sur de Estados Unidos, según un memorando firmado el mes pasado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth .

La autorización tiene lugar en momentos que la administración Trump ha expresado preocupaciones por el uso de drones por parte de cárteles de las drogas, así como recientes incidentes de aparentes agresiones desde el lado mexicano. También hay reportes de una nueva caravana de migrantes que se enfila a la frontera, de acuerdo con informes de CNN.

¿Cómo funcionan los drones con ondas de calor que autorizó EU?

El rayo de calor, conocido oficialmente como Sistema de Denegación Activa, es un arma no letal que dispara un haz invisible de ondas electromagnéticas que puede alcanzar casi un kilómetro de distancia, según las fuerzas estadounidenses.

CNN señaló que al entrar en contacto con la piel humana, el rayo de energía causa una sensación comparable con la sensación de calor intenso al abrir un horno caliente.

“El despliegue del rayo de calor en la frontera estadounidense sería una medida sin precedentes, incluso para la administración Trump, que ha priorizado la seguridad fronteriza y el control de la inmigración . La solicitud del DHS no especificaba dónde ni cómo se probaría el arma ni cómo podría utilizarse en el futuro”, puntualizó.

Pero según funcionarios actuales y exfuncionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, citados por la cadena, a lo largo de los años se han mantenido conversaciones internas sobre su posible uso para dispersar multitudes en la frontera entre Estados Unidos y México .

El memorando autoriza el “préstamo temporal” de un sistema ADS durante siete meses, a partir de septiembre, y establece que “no deberá ser operado por personal del Departamento de Guerra”.