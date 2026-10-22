¿Quieres comprar casa en EU? Donald Trump firma orden para abaratar el costo de la vivienda

Las tasas hipotecarias superiores al 7% y los altos precios de las viviendas dificultan el acceso a una casa propia en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva destinada a reducir los costos de la vivienda, en un intento por demostrar que su administración está abordando las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad en la recta final hacia las elecciones de mitad de mandato.

La orden instruiría a la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) a crear un programa piloto que cancelaría de forma proactiva el seguro hipotecario en ciertos préstamos, limitado a hipotecas futuras.

Esta medida podría ahorrar dinero a algunos prestatarios en casos donde el valor de sus viviendas se haya apreciado lo suficiente. La FHFA regula a Fannie Mae y Freddie Mac, las empresas controladas por el gobierno que respaldan más de la mitad del mercado hipotecario residencial de Estados Unidos.

La nueva directiva llega en medio de claras señales de alerta sobre el mercado inmobiliario: los permisos de construcción, las viviendas iniciadas y las ventas pendientes de septiembre fueron significativamente inferiores a lo que esperaban los economistas el martes, ya que los altos precios y las tasas hipotecarias superiores al 7 por ciento prácticamente paralizan las transacciones.

La orden también establece un nuevo grupo de trabajo centrado en el costo de las viviendas prefabricadas. El grupo estará copresidido por el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y el director de la FHFA.

¿Qué cambios plantea Trump para reducir los costos hipotecarios en EU?

La orden instruye a los departamentos de Agricultura y Asuntos de Veteranos, que cuentan con programas de préstamos directos, a reducir las tasas de interés de las hipotecas para viviendas unifamiliares que otorgan.

La directiva también ampliaría un programa piloto de seguro de títulos a un programa permanente, permitiendo a las GSE aceptar una revisión automatizada de títulos en lugar de la póliza de seguro de títulos del prestamista en ciertas transacciones de refinanciamiento. Si bien pocas personas están refinanciando en el entorno actual de tasas de interés (la tasa de una hipoteca fija a 30 años alcanzó el 7.32 por ciento esta semana), esta medida podría ser muy beneficiosa para los prestamistas si las tasas bajan.

“El sueño americano de tener una vivienda propia es un pilar fundamental de nuestro gran país. La política de mi administración es reducir las barreras regulatorias para la concesión de hipotecas y los costos que impiden la adquisición de una vivienda”, decía la orden.

El director de la FHFA, Bill Pulte, dio a entender en los últimos días que podrían producirse más cambios.

“Estamos estudiando el uso de solo uno o dos informes crediticios para generar aún más ahorros para los consumidores estadounidenses”, dijo en una publicación en redes sociales el sábado. Bloomberg informó anteriormente sobre la posible transición a un informe denominado “bi-merge” .

La agencia también está estudiando ajustes en los precios de los préstamos, dijo en una publicación aparte en redes sociales el sábado, “y anticipo que tomaremos una decisión sobre si habrá algún cambio en los LLPA antes de fin de año. ¡Manténganse informados!”.