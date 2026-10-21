Elecciones intermedias en EU: ¿Qué está en juego y qué puede perder Donald Trump?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, previstas para el martes 3 de noviembre de 2026, pondrán a prueba el respaldo al presidente Donald Trump y definirán la composición del Congreso, un factor determinante para el futuro de su agenda política. Los resultados pueden fortalecer al mandatario republicano o reducir su margen de maniobra durante la segunda mitad de su administración.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que se elige al titular del Poder Ejecutivo, los comicios de mitad de mandato se celebran dos años después de la elección presidencial y permiten renovar una parte importante del Poder Legislativo.

En 2026 estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 lugares del Senado.

¿Qué puede perder Donald Trump?

El principal riesgo para Trump es que su partido pierda el control de una o ambas cámaras del Congreso. La composición partidista del Poder Legislativo influye directamente en la capacidad del presidente para impulsar leyes y avanzar en sus principales propuestas.

Si los republicanos conservan o amplían su representación, Trump tendrá mayores posibilidades de promover su agenda legislativa. En cambio, si los demócratas consiguen suficientes escaños para controlar alguna de las cámaras, el mandatario podría enfrentar mayores obstáculos para conseguir la aprobación de sus iniciativas.

La pérdida de una mayoría legislativa también modificaría el equilibrio de poder en Washington, pues obligaría a la Casa Blanca a negociar con la oposición para avanzar en determinadas propuestas. El alcance de ese escenario dependerá de la distribución final de los escaños y de las mayorías que se formen después de la elección.

¿Qué se vota en las elecciones intermedias de EU?

Los comicios federales incluyen la renovación de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y de alrededor de un tercio del Senado. Sin embargo, las boletas pueden incluir otras contiendas, dependiendo del estado, como elecciones para gobernador, representantes estatales y autoridades locales, además de propuestas sometidas directamente a votación.

Antes de las elecciones generales se celebran primarias estatales para definir qué candidatos representarán a los partidos políticos en las distintas contiendas. Las fechas de estas votaciones varían de un estado a otro.

Las elecciones generales federales, en cambio, se realizan el mismo día en todo el país. En 2026, la fecha será el martes 3 de noviembre.

¿Por qué son importantes las elecciones de mitad de mandato?

Estos comicios son considerados un indicador del respaldo ciudadano al presidente y a su partido. Al celebrarse a mitad del periodo presidencial, permiten medir el desempeño de la administración y ofrecen a los votantes la oportunidad de modificar el equilibrio político en el Congreso.

El resultado no determina quién ocupa la Presidencia, pero sí puede influir en las condiciones en las que el mandatario gobierna durante los dos años restantes de su periodo. Un Congreso favorable facilita la aprobación de leyes, mientras que uno controlado por la oposición puede convertirse en un contrapeso para el Poder Ejecutivo.

Para Donald Trump, la votación del 3 de noviembre será una prueba de fuerza política: conservar el respaldo del Congreso le permitiría mantener mejores condiciones para impulsar su agenda, mientras que perder escaños podría limitar su capacidad de acción y alterar la relación entre la Casa Blanca y el Poder Legislativo.