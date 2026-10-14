Elecciones intermedias en EU: Hay alerta por uso de IA de Rusia, Irán y China para esparcir fake news

Las campañas de influencia también están aumentando en sofisticación en un momento en que la administración Trump ha desmantelado programas gubernamentales destinados a combatir esos esfuerzos. (AP).

Según fuentes cercanas a la inteligencia estadounidense e investigadores independientes, Rusia, Irán y China están utilizando herramientas de inteligencia artificial para potenciar sus campañas de desinformación antes de las elecciones de mitad de mandato en EU.

Los adversarios de Estados Unidos han estado utilizando software de IA generativa, como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic PBC, para planificar fácilmente campañas de propaganda a gran escala destinadas a sembrar la división e influir en los resultados políticos en el extranjero.

Funcionarios e investigadores estadounidenses temen ahora que actores malintencionados puedan utilizar esas mismas tácticas para atacar las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, aunque no está claro que lo estén haciendo actualmente.

También preocupa que rivales geopolíticos intenten manipular chatbots de IA para influir en los resultados de búsqueda, haciendo que la desinformación parezca más legítima.

Rusia ha sido la más agresiva en sus campañas en línea en torno a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos hasta el momento, con China e Irán también activos, según dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para comentar análisis que no eran públicos.

Si bien los actores malintencionados llevan mucho tiempo utilizando herramientas de IA para crear noticias falsas, desinformación y vídeos deepfake, los enormes avances en la tecnología de IA generativa plantean un nuevo desafío para Estados Unidos y otras naciones.

“Estas herramientas pueden ayudar a los actores extranjeros a planificar sus operaciones, identificar a los públicos objetivo y determinar cómo hacer que su injerencia sea más efectiva”, declaró el senador Mark Warner de Virginia, el principal demócrata del comité de inteligencia del Senado. “Se trata de una evolución significativa de la amenaza, y debemos tomarla en serio. Necesitamos anticiparnos a nuestros adversarios, no ir a remolque”.

¿Cómo combate la administración de Trump las campañas con IA?

Las campañas de influencia también están aumentando en sofisticación en un momento en que la administración Trump ha desmantelado programas gubernamentales destinados a combatir esos esfuerzos, como el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI y el Centro de Influencia Maligna Extranjera de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, argumentando que estaban restringiendo la libertad de expresión.

“A medida que las capacidades han aumentado, nosotros hemos disminuido”, dijo Bret Schafer, director sénior de políticas e investigación de operaciones de información del Instituto para el Diálogo Estratégico, refiriéndose a Estados Unidos. “Parece que este es el momento en que necesitábamos a todos trabajando juntos en este nuevo tema”.

Las campañas de influencia en línea dirigidas a los votantes estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato ya están en marcha, pero no hay pruebas de que agentes extranjeros estén atacando la infraestructura electoral o intentando interferir directamente en el recuento de votos, añadieron las fuentes.

La embajada rusa no respondió a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. No fue posible contactar telefónicamente con un portavoz de la misión iraní ante la ONU.

Un portavoz de la embajada china declaró que China se opone a la difusión de desinformación con fines políticos y al uso de cuestiones de ciberseguridad para difamar a China.

“La administración Trump está tomando medidas decisivas para proteger nuestras elecciones, lo que incluye enjuiciar los delitos electorales, fortalecer la seguridad de la infraestructura electoral y proteger a los votantes vulnerables del fraude y la coacción”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El presidente Donald Trump también ha rechazado repetidamente las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sobre los esfuerzos rusos para ayudar a su campaña de 2016, aunque aprovechó un discurso en horario estelar este verano para acusar a China de interferir en las elecciones estadounidenses de 2020.

¿Cómo hacen los agentes las campañas de IA de mitad de mantado en EU?

En sus campañas de influencia vinculadas a las elecciones de mitad de mandato, agentes rusos han intentado desacreditar a legisladores estadounidenses que han apoyado a Ucrania.

Los intentos respaldados por China se han dirigido a contiendas electorales específicas relevantes para la política entre Estados Unidos y China, según una fuente cercana a la inteligencia estadounidense.

Los intentos iraníes han buscado socavar la confianza en el sistema electoral estadounidense en su conjunto, añadió la misma fuente.

Es difícil determinar el posible efecto en las elecciones de mitad de mandato, en parte porque los esfuerzos pueden estar dirigidos a influir en los votantes sobre un tema más amplio, como el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, en lugar de una contienda específica para el Congreso.

Sin embargo, las mayores empresas de Silicon Valley han destacado recientemente cómo sus herramientas de IA se están utilizando para ampliar el alcance de las campañas de desinformación, incluso en las elecciones europeas.

“Tenemos pruebas de que esta ha sido su estrategia en Europa”, afirma Leah Siskind, investigadora de IA en la Fundación para la Defensa de las Democracias. “¿Por qué no harían lo mismo en Estados Unidos?”.

¿Qué hacen las empresas de IA ante los ataqus extrajeros a las elecciones de EU?

Anthropic ha documentado en detalle los intentos de agentes rusos e iraníes de utilizar a Claude para crear redes de perfiles falsos en redes sociales, sitios web de noticias y otros contenidos engañosos.

En septiembre, la empresa de IA anunció que había desactivado cuentas que utilizaban a Claude para crear y distribuir contenido editorial a medios estatales rusos, incluyendo la difusión de afirmaciones falsas sobre la presidenta moldava Maia Sandu antes de las elecciones parlamentarias del país en 2025.

OpenAI y Anthropic afirmaron que las políticas de sus empresas prohíben el uso de sus productos para difundir contenido engañoso sobre las elecciones y los procesos de votación . Los equipos de seguridad de ambas compañías detectan, desarticular y publican informes periódicamente sobre campañas de influencia extranjera y operaciones encubiertas.

“Detectar e interrumpir el uso indebido y malintencionado de nuestros modelos es una prioridad fundamental para nuestro equipo de investigación”, declaró un portavoz de OpenAI.

La semana pasada, OpenAI afirmó que una operación rusa utilizó ChatGPT para ayudar a establecer un falso centro de estudios y contratar a empleados desprevenidos como parte de una campaña para socavar la reputación de Ucrania en América Latina, una iniciativa que parecía estar dirigida a influir en los resultados políticos locales de la región.

OpenAI también afirmó que agentes iraníes utilizaron herramientas de IA para perfeccionar artículos, propuestas editoriales y generar comentarios en redes sociales centrados en la guerra de Irán y, en algunos casos, en la política estadounidense, logrando que fueran publicados con éxito por una docena de medios de comunicación en línea de todo el mundo.

Al mismo tiempo, CASM Technology, un laboratorio de integridad de la información, descubrió que agentes rusos atacaron deliberadamente a los chatbots de IA —en lugar de a los buscadores tradicionales— y consiguieron que citaran falsedades de un grupo de propaganda como legítimas en casi 500 de 3.000 consultas, según un informe de julio publicado por el centro de estudios británico Demos.