Trump afirma que Estados Unidos no atacará a Irán antes de las elecciones de noviembre

Trump descartó atacar a Irán antes de las elecciones intermedias de EU, mientras aumentan los ataques contra petroleros y las tensiones en Medio Oriente. (EFE).

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en las redes sociales que Estados Unidos “no atacaría a Irán” antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, citando lo que dijo que eran “discusiones productivas” con la República Islámica.

Los comentarios del presidente el jueves equivalieron a una mezcla inusual de temas de seguridad nacional y política interna. Su decisión de despedir nuevos ataques se produce a pesar de los crecientes ataques de Irán contra petroleros en el Estrecho de Ormuz, militantes respaldados por Teherán en Yemen que atacan instalaciones energéticas en Arabia Saudita y la decisión del presidente de mover a los bombarderos estadounidenses de una base en el Reino Unido debido a posibles amenazas vinculadas a Irán.

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Los comentarios siguen a los recientes informes en el Atlántico de que Trump estaba reflexionando sobre los planes para atacar a Irán antes de las contiendas de mitad de período y que la Casa Blanca había pedido al Pentágono que preparara opciones. El New York Times informó por separado el jueves que altos funcionarios de seguridad nacional de la Casa Blanca discutieron recientemente planes que incluían una intensa campaña de tres días.

Trump dijo en una entrevista con la revista Time publicada a principios de este mes que los ataques militares intensificados contra Irán eran “posibles” después de las elecciones.

A finales del mes pasado, el Pentágono desplegó un portaaviones adicional y 10 mil marineros y marines en el Golfo Pérsico, dijo un funcionario estadounidense a Bloomberg. Esa medida refuerza los dos portaaviones que ya están en la región y le da a los comandantes estadounidenses más opciones si Trump decide lanzar nuevos ataques contra Irán, dijo el funcionario.

Trump ha sugerido que Irán estaba esperando ver cómo lo haría su Partido Republicano durante las elecciones intermedias.

En septiembre, desestimó explícitamente la relevancia de la votación cuando se trataba de la guerra de Irán.

“No di absolutamente ningún crédito y no daré crédito a las elecciones cuando se trata de Irán”, dijo Trump. “Ni siquiera entra en mi mente”.

¿Cómo van las negociaciones entre EU e Irán?

En su publicación del jueves, el presidente no ofreció ningún detalle sobre las discusiones que dijo que estaban sucediendo con Irán. Las conversaciones se han mantenido estancadas por una serie de cuestiones, incluido el control del Estrecho vital de Ormuz. El presidente rechazó una oferta iraní después de mantener discusiones a través de mediadores durante las reuniones de las Naciones Unidas en septiembre.

estrecho de Ormuz Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) (Vahid Salemi/AP Photo/Vahid Salemi)

Trump ha citado repetidamente conversaciones diplomáticas productivas o en curso con Irán sin ningún resultado. También ha amenazado repetidamente con una escalada militar contra Teherán, a veces sin ordenar nuevos ataques. Trump agregó el jueves que un bloqueo naval estadounidense de las exportaciones iraníes se mantendrá en su lugar.

Sin embargo, los nuevos ataques con petroleros de Irán amenazan con reducir un aumento reciente en los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz: las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informaron de nueve ataques en la vía fluvial en lo que va de octubre.

Y mientras que los envíos de petróleo a través de Ormuz se están acercando a los niveles anteriores a la guerra con la asistencia del ejército estadounidense, la reciente serie de ataques iraníes ya ha ayudado a desencadenar otro aumento en los precios del petróleo.

Estados Unidos ha trasladado a sus bombarderos B-1B de la base de la Real Fuerza Aérea en Fairford, Inglaterra, citando amenazas terroristas.

La base había sido utilizada por los Estados Unidos en su campaña de bombardeos contra Irán a principios del conflicto, pero los aviones de combate fueron retirados apresuradamente después de los arrestos de varios hombres fuera de la base. El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, dijo que es probable que Irán estuviera involucrado en el complot, y Trump dijo que los bombarderos fueron retirados para reducir los riesgos de seguridad.

Funcionarios británicos dijeron a Bloomberg que están preocupados de que la decisión de Trump envalentone a Teherán y Moscú para usar más representantes para llevar a cabo ataques de sabotaje. Los funcionarios europeos ya están luchando para lidiar con una campaña rusa de los llamados ataques de guerra híbrida en todo el continente, con intentos de ataques en Alemania y en otros lugares.

En el Medio Oriente, el grupo militante hutí respaldado por Irán en Yemen también golpeó dos aeropuertos en la vecina Arabia Saudita en los últimos dos días, matando a tres personas e hiriendo a docenas más, en un golpe a uno de los socios clave de Washington en el Medio Oriente.

Estados Unidos está optando actualmente por no asumir un papel directo en una contraofensiva respaldada por Arabia Saudita para recuperar el territorio reclamado por los hutíes, pero los aliados de Arabia Saudita podrían estar bajo presión para involucrarse más a medida que se disparan misiles balísticos hacia Riad.