Dos son los casos más frecuentes que se plantean al IMPI para cuestionar la validez o vigencia de un registro de marca.

El primero consiste en su posible nulidad por uso previo o registro previo de una marca confundible o idéntica. El segundo grupo contempla las demandas de caducidad, procedentes en contra de marcas registradas que no se encuentran en uso.

Si hacemos una estimación promedio del tiempo que consumen litigios de este tipo, considerando los recursos oponibles a las resoluciones del IMPI, podríamos estar hablando como mínimo de 3 años.

Esa es la parte que una reciente decisión de la Corte pondrá en profunda crisis.

En un asunto en el que se planteó la declaración de caducidad de un registro por no encontrarse en uso, una persona ofreció pruebas testimoniales que fueron desechadas por no estar contenidas en documentos.

Desde hace 25 años, nuestra ley eliminó la posibilidad de recibir pruebas testimoniales y confesionales en este tipo de procedimientos, a fin de evitar demoras que entorpecen el avance y ofrecen muy poco material probatorio a la búsqueda de la verdad, particularmente en temas en los que domina la materialización de las pruebas en elementos documentales.

Contra la decisión de desechar las pruebas el afectado promovió juicio de amparo en el que combatió la constitucionalidad del artículo respectivo de la ley, argumentando que limitaba su derecho a probar y defenderse eficazmente, y el juzgado de distrito concedió el amparo.

La impugnación presentada por el IMPI fue turnada a la Corte, la que decidió en el Pleno, con 6 votos contra 3, que el artículo es inconstitucional.

La justificación de esta decisión es que las personas gozan de la facultad de acreditar que se han producido, o no, los hechos a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas, y en los procedimientos que pueden concluir con un acto privativo se debe propiciar la obtención de un conjunto de elementos de juicio lo más completo posible, considerando que los errores de las autoridades resolutoras en la determinación de los hechos disminuyen en la medida en que disponen de más información.

Supeditar la admisión de la prueba testimonial, dice la Corte, a que figure en una documental, es incompatible con el derecho de audiencia porque resta eficacia a la defensa que pueden desplegar los particulares en procedimientos administrativos susceptibles de culminar con un acto privativo de sus derechos marcarios.

La jurisprudencia producida por la determinación de la Corte cumple una tendencia claramente “garantista”, en la medida en la que abraza un principio de certeza naturalmente presente en cualquier procedimiento legal que debe hacerse del mayor número de pruebas para poder resolver en justicia.

Sin embargo, el hecho de hacer comparecer a testigos se traducirá en procedimientos engorrosos e interminables que, en muchos casos, sólo beneficiará a falsificadores y piratas.

Imaginemos un procedimiento por una infracción que se comete en Tijuana, que se desahoga en el IMPI, para lo cual será necesario notificar testigos en esa ubicación, o para que comparezcan a la Ciudad de México, o que deban apoyarse en autoridades locales para tomar su declaración.

Aun en el supuesto de habilitar como válidos medios digitales, el tema apunta a convertirse en una grave carga en litigios que se contemplan como “sumarios”.

Al difícil panorama que se contempla a partir de esta decisión de la Corte, habrá que añadir la nula experiencia que el IMPI tiene en el manejo de una prueba como esta. Mucho por ver en los meses por venir.