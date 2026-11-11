Riesgos y realidades en el avalúo de marcas

El avalúo de marcas en lo específico, y de activos intangibles en lo general, se ha convertido en una práctica relevante de los agentes económicos en su búsqueda por capitalizar valores que han generado en su actuación comercial. Lo mismo para enfrentar una situación de apremio de cara a un concurso mercantil que para reflejar con precisión el verdadero valor de la empresa en una oferta de fusión o adquisición; el avalúo de intangibles se manifiesta como una poderosa herramienta corporativa.

Si bien en el aspecto teórico el tema acusa apenas un Estado incipiente en nuestro país, algunas aplicaciones prácticas aún son motivo de controversia.

Entre los temas destaca el manejo de las marcas como garantía patrimonial, las consecuencias fiscales y contables de los avalúos de intangibles, la intervención que compete a los corredores públicos en estas prácticas y la metodología que debe observarse para determinar el valor comercial de las marcas y de otros activos intangibles de propiedad intelectual.

Uno de los aspectos en los que existe coincidencia entre los expertos, es en la conveniencia de contar en el país con una Norma Oficial que determine y defina el procedimiento aceptado para determinar el valor comercial de una marca, eliminando la eventual subjetividad que concurre en la elección y desarrollo del método.

En ese mismo sentido, se propugna por lograr reformas a la legislación fiscal que permitan reflejar en los estados de resultados de las empresas el valor de sus intangibles. La capitalización de estos activos, sin duda representaría una ventaja en todos los órdenes, resolviendo el actual divorcio entre la realidad material, jurídica y contable que existe en la expresión y manejo de estos valores. El argumento que soporta esta reflexión es tan simple y contundente que se reduce a la consideración de que, siendo las marcas, muchas veces y de manera destacada, el supremo valor de las corporaciones, resulta inaceptable que el mismo no sea considerado en la contabilidad.

De hecho, en la práctica resulta por demás significativo que, cuando el valor de los activos intangibles es reportado a su titular, regularmente es éste el más sorprendido de conocer el enorme valor que posee y que ha sido, eventualmente, ignorado o desaprovechado. Eso permite replantear estrategias con base en la detección de recursos internos que están en espera de liberar su potencial.

La más sencilla de las reflexiones conduce a equiparar la fórmula de que, si al transmitir la propiedad de un inmueble se requiere de un avalúo que permita pagar adecuada y proporcionalmente los impuestos, en el caso de activos intangibles como las marcas, los valores involucrados suelen superar, frecuentemente, los de los inmuebles, por lo que determinarlos objetivamente se convierte en una premisa definitiva.

El tema del valor comercial de las marcas parece haber alcanzado un grado de reconocimiento que difícilmente encontrará reposo hasta que no se diluciden sus evidentes hilos sueltos, se sopesen sus potencialidades y se valoren, también, sus riesgos y contradicciones.