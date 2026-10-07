Wall Street abre con pérdidas tras nuevas tensiones en Medio Oriente: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable a nivel global presentan pizarras en rojo, derivado de renovadas, tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El Dow Jones reporta un retroceso de 1.07 por ciento, alcanzando los 50 mil 971.41 enteros, mientras que el Nasdaq pierde 0.69 por ciento, situándose en las 27 mil 410.93 unidades, y el S&P 500 baja de 0.56 por ciento, ubicándose en los 7 mil 774.94 puntos.

“Esperamos que la jornada esté marcada por un sentimiento de aversión al riesgo, ya que las presiones en el mercado energético y la preocupación sobre el déficit fiscal han llevado a nuevos máximos multianuales a los rendimientos de los bonos en los Estados Unidos y otros países. El petróleo se vuelve a presionar ante el incremento en los ataques de Irán cerca del Estrecho de Ormuz, agudizando las disrupciones en la oferta del crudo y la amenaza sobre la inflación global”, indicaron analistas de Grupo Financiero Bx+.

Asimismo, del lado de Europa, el IBEX 35 de España cae 1.86 por ciento hasta las 19 mil 083.06 unidades, el DAX de Alemania cede 1.53 por ciento hacia las 25 mil 060.88 unidades, el CAC 40 de Francia pierde 1.28 por ciento, en los 7 mil 764.26 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres baja 0.78 por ciento y se coloca en los 10 mil 459.54 puntos.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan descensos con un 0.69 por ciento a la baja para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 64 mil 864.04 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores cae 0.98 por ciento, situándose en los mil 312.06 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) avanza 0.15 por ciento y se coloca en los 89.57 dólares por barril, mientras que el Brent cotiza en los 101.58 billetes verdes por unidad, mostrando una subida de 0.99 por ciento.