En la época invernal perros y gatos enferman de gripe, pero ¿te pueden contagiar? (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

¿Tu perro estornudó cerca de tu cara y temes que te contagie de gripa? Actualmente, las mascotas son parte de las familias e incluso hay casos como las parejas DINKWAP que tienen un perro, un gato o alguna mascota. Por esa razón, hay dudas sobre qué enfermedades se pueden transmitir de perros y gatos a los seres humanos.

Datos de un estudio realizado en Alemania sugieren que las personas sí pueden contagiar de COVID-19 a sus gatos, pero ¿ellos pueden contagiar a su dueño con alguna enfermedad respiratoria?

Glenn Marsh, experto en enfermedades zoonóticas de la Organización de Investigación Científica e Industrial (CSIRO), afirma que no hay por qué preocuparte. Perros y gatos no contagian enfermedades respiratorias.

“Los virus que causan resfriados en perros y humanos son diferentes. Los perros tienen su versión del resfriado, es decir, como el coronavirus respiratorio canino o la tos de las perreras y no se contagian a las personas”, explica.

Sin embargo, advierte que hay otros padecimientos que sí se pueden transmitir a los humanos, por lo que se deben tener prácticas de higiene y limpieza al convivir con las mascotas.

En cuanto a los gatos, la científica experimental Jenn Barr, también del CSIRO, asegura que estos no suelen contagiar el virus del resfriado o la gripe a las personas.

Los expertos indica que al tener una relación tan cercana con tu perro, debes tener ciertas medidas de limpieza para evitar el contagio de ciertas enfermedades. (Cuartoscuro).

¿Qué enfermedades SÍ pueden contagiar los perros a los humanos?

Los especialistas indican que perros y gatos Sí pueden transmitir la tiña, una infección causada por hongos en la piel.

Por ello recomiendan tener la cartilla de vacunación actualizada y desparasitar a perros y gatos cada cierto tiempo.

Según Mayo Clinic, los síntomas de la tiña se manifiestan con un área escamosa en forma de anillo que aparece en brazos y piernas y además da comenzón.

¿Qué enfermedades se transmiten entre gatos y humanos?

Los gatos pueden transmitir a las personas toxoplasmosis, infección ocasionada por un parásito microscópico llamado Toxoplasma gondii, la cual es especialmente peligrosa para personas embarazadas o para quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados.

De acuerdo con los especialistas, los parásitos responsable de esta enfermedad se encuentra en las heces fecales de gatos.

Los síntomas de toxoplasmosis son parecidos a los de la gripe.

Los gatos pueden transmitir enfermedades como la tiña y la toxoplasmosis a los seres humanos. (Cuartoscuro).

En personas embarazadas puede causar abortos espontáneos o defectos congénitos en los bebés, a los que se puede transmitir la enfermedad durante la gestación.

Otra enfermedad que los gatos pueden contagiar a sus personas es la ‘enfermedad por arañazo de gato’, causada por la bacteria Bartonella.

Las personas que son arañadas o mordidas por gatos con la bacteria Bartonella pueden tener estos síntomas: fiebre, dolor de cabeza, fatiga, pérdida del apetito y ganglios linfáticos hinchados, según la Biblioteca Nacional de Medicina.

¿Cómo es la gripe en perros y gatos?

Aunque tus mascotas no pueden contagiarte de gripa, con la llegada de la temporada invernal las temperaturas bajan y es posible que contraigan alguna enfermedad respiratoria, por lo que debes estar al pendiente de su comportamiento y síntomas.

Jenn Barr indica que tu perro podría contraer estos virus:

Virus de la parainfluenza canina.

Adenovirus canino tipo 2.

Virus respiratorio canino.

En tanto, los virus que pueden contraer los gatos son:

Herpesvirus felino tipo 2.

Calicivirus felino.

Los virus pueden causar los siguientes síntomas:

Tos.

Estornudos.

Secreción nasal.

Fiebre.

Letargo.

Pérdida de apetito.

Los especialistas agregan que los síntomas son leves y desaparecen por sí solos en una o dos semanas. Pero advierten que puede haber casos graves en los que se requiere visitar al veterinario.

Perros y gatos son suceptibles a contraer enfermedades respiratorias que no se contagian a seres humanos. (Cuartoscuro).

Recomendaciones para tener una relación ‘sana’ con tus mascotas

Marsh y Barr comparten algunas recomendaciones para evitar problemas de salud entre tú y tus mascotas: lavado de manos después de tocarles y mantener actualizado su carnet de vacunación y sus tratamientos antiparasitarios.

Agregan que no beses a tus mascotas en la boca y que tampoco duerman contigo. “Acaricia a tu perro, mima a tu gato y comparte el amor, pero no los gérmenes”, recomiendas los expertos.

También debes manipular de manera segura los alimentos de mascotas y personas, sobre todo la carne cruda.