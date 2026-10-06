Wall Street ‘agarra vuelo’ y anota nuevo récord en S&P 500 y Nasdaq: ¿Cuánto subieron sus acciones HOY?

Wall Street abrió este martes 6 de octubre en verde con dos de sus principales indicadores, el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq, marcando un nuevo máximo impulsado por las grandes tecnológicas involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) mientras el precio del petróleo y el rendimiento de los bonos sigue a la baja.

A la apertura, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0.34 por ciento, hasta los 51.444 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.49 por ciento, hasta los 7.811 enteros; y el Nasdaq crecía un 0.60 por ciento, hasta las 27.640 unidades.

En los primeros compases de la sesión, el S&P 500 llegó a alcanzar los 7.817 puntos, y el Nasdaq los 27.677.

“Anticipamos inicialmente un impulso al apetito por riesgo desde el sector tecnológico, donde se anunciaron transacciones y levantamientos de capital, y los menores precios del crudo. No obstante, continúa la incertidumbre relacionada con el nuevo marco de política monetaria por parte del Fed, la prolongación del conflicto en Medio Oriente y el clima político en Europa”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo inicia la sesión en la Bolsa Mexicana?

En México, los dos centros bursátiles presentan aumentos. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores registra un avance de 0.44 por ciento y se coloca en las 65 mil 267.55 unidades. Mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se sitúa en mil 323.66 enteros, con un incremento de 0.51 por ciento.

Asimismo, en Europa, el DAX de Alemania avanza 0.83 por ciento, hasta los 25 mil 463.00 enteros. Le sigue el IBEX 35 de España, con 0.63 por ciento al alza, en los 19 mil 421.60 puntos. El CAC 40 de Francia gana 0.33 por ciento, en las 7 mil 860.20 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres sube 0.31 por ciento y se sitúa en los 10 mil 530.58 enteros.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en 87.90 dólares por barril, con una pérdida de 1.74 por ciento. Mientras que el Brent registra una baja de 2.04 por ciento y cotiza en 98.22 dólares por barril.

Con información de EFE Y Valeria López