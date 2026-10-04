Trump ya tiene zar de la IA: Designa a Jay Clayton para encabezar la ‘Fuerza de Superinteligencia’

El presidente Donald Trump anunció que designó a Jay Clayton, su director de inteligencia nacional, para ayudar a dirigir un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial, dado que esta tecnología de rápido avance suscita preocupación por sus riesgos para la seguridad.

Clayton fue el nombre más destacado citado por Trump en una publicación en redes sociales en la que anunciaba la creación del grupo, que, según él, coordinará la participación del gobierno estadounidense en materia de IA, incluyendo a los consumidores y las empresas que la desarrollan.

Según fuentes con conocimiento del asunto, se esperaba que Trump nombrara a Clayton, un amigo con quien comparte la afición al golf, como su próximo zar de la IA . Su puesto al frente del grupo de trabajo cumple, en la práctica, esa función, según informó anteriormente el Wall Street Journal.

¿Quiénes integran el grupo de trabajo sobre IA?

Clayton ejerce como director de inteligencia nacional desde julio, tras su confirmación en el Senado para el cargo, y ahora supervisa la extensa burocracia de espionaje de Estados Unidos.

Trump indicó que los otros líderes del grupo de trabajo son el subsecretario del Pentágono, Andrew Ferguson, el director de tecnología, Emil Michael, y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. Ellos reportarán a Trump y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

La tarea que Trump ha encomendado al grupo es garantizar “que sigamos siendo líderes en superinteligencia y que los intereses del pueblo estadounidense sean prioritarios”, según declaraciones de Clayton citadas por el Journal.

Trump ha rechazado las peticiones de nuevas regulaciones gubernamentales, a medida que la preocupación por los riesgos de seguridad de la IA se ha hecho cada vez más patente para el público.

Afirma que su prioridad es mantener a Estados Unidos por delante de China y ha respaldado un marco voluntario que incluya auditorías de seguridad externas y controles internos más estrictos.

“Tenemos una gran ventaja, y vamos a mantenerla, lo cual es algo muy positivo”, dijo el presidente durante una reunión con ejecutivos de la industria la semana pasada.

El mes pasado, Trump declaró su intención de nombrar un responsable de inteligencia artificial, después de que la creciente preocupación pública por las amenazas potencialmente catastróficas de la IA se volviera demasiado difícil de ignorar para la administración.

Trump se reúne con empresarios tecnológicos

La semana pasada, Trump recibió en la Casa Blanca a casi dos docenas de ejecutivos de Silicon Valley, entre ellos el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para hablar sobre los riesgos de esta tecnología.

El nombre que Trump le dio al grupo es ‘Fuerza de Superinteligencia’, en alusión a su nombre preferido para la IA. Tendrán 120 días para preparar un informe, según informó el Journal.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, criticó las advertencias de destacados líderes en IA sobre los riesgos existenciales que plantea esta tecnología, calificándolas de alarmistas e inútiles, e instó a la industria a autorregularse y a proponer soluciones.

“La responsabilidad recae en los responsables de los laboratorios, y estoy de acuerdo con eso”, declaró Bessent en una entrevista con Axios publicada el sábado 3 de octubre. «“reo que los laboratorios también han llegado a esa conclusión”.