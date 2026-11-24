Adán Augusto López negó conocer a Guadalupe Taddei antes de que asumiera como consejera presidenta del INE.

Ante los supuestos señalamientos de que Adán Augusto López ‘metía mano’ en el Instituto Nacional Electoral (INE), el senador declaró que no influyó en la llegada de Guadalupe Taddei, la exconsejera presidenta, y otros consejeros y funcionarios que operaron en la institución.

“Ya comenté que yo conocí a la expresidenta del instituto después de que fue designada por el Congreso”, reiteró Adán Augusto López, quien negó haberla impulsado o influido en que se posicionara en el sorteo de la tómbola mediante el cual fue nombrada consejera presidenta del INE.

Con ello, negó cualquier relación con la llegada de exfuncionarios de Tabasco al INE y tener relación con las decisiones que se tomaron en el instituto, que denunció a Guadalupe Taddei por corrupción luego de que se diera a conocer un presunto conflicto de interés tras la entrega de contratos al empresario Alfredo Hernández Casillas.

Adán Augusto López niega controlar a funcionarios del INE para sus intereses

“Yo no controlo a nadie”, fue la respuesta del senador de Morena ante los señalamientos de que él tenía control sobre ciertos funcionarios a través del consejero Jorge Montaño Ventura, exfiscal especializado en delitos electorales de Tabasco, donde gobernó Adán Augusto López.

El exsecretario de Gobernación reiteró que Montaño entró al INE tras ser electo tras un procedimiento legal.

A su vez, negó su influencia en la llegada de Ofelia Sánchez Frías, actual coordinadora de Seguridad del INE, quien trabajó en el Sistema de Seguridad Pública de Tabasco bajo órdenes de Hernán Bermúdez Requena.

Pese a los señalamientos a él y a Morena, reconoció la labor del INE respecto a las investigaciones relacionadas con casos de corrupción tras la salida de Guadalupe Taddei:

“Yo creo que se está haciendo lo conducente tanto en el actual grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezado por la presidenta interina en términos de ley, y que las autoridades tienen que hacer lo propio y lo están haciendo, la están investigando”, declaró Adán Augusto López.

Con información de Quadratín.