Montaño, del INE, en Tabasco

Como si el INE desbordara credibilidad por todos sus poros, al consejero Jorge Montaño Ventura –ampliamente conocido por sus estrechos lazos con Adán Augusto López– le pareció buena idea dejarse ver en el segundo informe del gobernador tabasqueño, Javier May. Eso sí, para curarse en salud, aderezó su publicación en redes aclarando que su presencia fue “con pleno respeto a la autonomía e instituciones”. Qué alivio que lo haya aclarado, no fuera a ser que la ciudadanía pensara mal. Lo único seguro es que al consejero le vendría de maravilla tomar un curso acelerado sobre lectura del momento político antes de salir a posar para la foto.

El notariado está de fiesta

El notario Ricardo Vargas Navarro, quien fuera presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano para el periodo 2025-2026, cerró una muy destacada gestión que se caracterizó por fortalecer la unidad y capacidad del gremio, además de su modernización. Lo sustituyó el pasado fin de semana el notario José Luis Leal Campos, quien tendrá la presidencia en el periodo 2027-2028. Todo indica que mantendrá el trabajo de fortalecimiento al notariado, que es esencial para los negocios en el país y para la sociedad mexicana en general. Esa transición obliga a una felicitación al gremio.

Regaño a domicilio para Samuel

Luego de las observaciones que le hiciera la Auditoría Superior de la Federación y las denuncias que en su contra han presentado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, recibió un duro regaño en casa, en su partido MC, y de su dirigente, Jorge Álvarez Máynez. “Hay que dar la cara, responder a los cuestionamientos de las instituciones”, le dijo. En su propio estado, a Samy le advirtieron que “siempre le pediremos a nuestros gobernantes dar la cara y responder ante este tipo de cuestiones, que además es su obligación”. Ni para dónde hacerse el góber, siempre en “modo party”.

El tropezón del titular del OAJ

Sigue la polémica por la caída de Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, del Poder Judicial, durante una protesta de empleados de base contra su evaluación prevista en la reforma judicial. El incidente ocurrió el viernes en las instalaciones de esa institución en Durango y desde entonces da de qué hablar. Queda claro que el funcionario no fue tirado por los empleados que protestaban. No se sabe si tropezó o se echó un clavado (cual futbolista canchero), pero parece que el funcionario ni siquiera fue tocado por los manifestantes. Dicen que hay videos que demuestran esta última versión. ¿Qué dice el VAR?

Seamos serios…

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, de plano aceptó que ya no sabe cómo hacerle para poner orden entre los legisladores. Pero “no me voy a cansar de llamarlos a la cordura”, dijo. Por eso, ayer, en domingo y desde el Palacio Legislativo insistió en decirles que “dejemos afuera de San Lázaro, por lo menos por esta semana, la competencia electoral y vamos con mucha seriedad y con profesionalismo a debatir el Presupuesto de Egresos”. A ver si esta vez lo escuchan. Aunque todo indica que no, porque en la oposición ya tienen “preparadas varias sorpresitas”, nos anticiparon.

Recibe joven “fina” respuesta

La gira del senador Gerardo Fernández Noroña por Zamora, Michoacán, no fue precisamente el paseo triunfal que imaginaba. Resulta que un joven se le acercó a darle la mano, sólo para recordarle en su cara que lo considera un cobarde y un corrupto. La finísima respuesta del morenista no se hizo esperar: le retiró la mano de un manotazo y le regaló una serie de insultos, secundado por el cariñoso coro de sus acompañantes. Noroña presumirá legiones de seguidores en redes sociales, pero en el mundo real sus baños de pueblo terminan invariablemente en un bochornoso espectáculo.