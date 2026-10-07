Polémica red cercana a Adán Augusto opera en el INE y el Instituto de Tabasco

El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se mantiene en la política nacional optando por el perfil bajo y su clásica postura de “no dar declaraciones”; sin embargo, mantiene influencia en la política nacional, aprovechando la buena posición de figuras formadas bajo su tutela y envueltas en escándalos de tráfico de influencias documentados a través de los años.

Uno de esos casos es el del tabasqueño Jorge Montaño Ventura, quien llegó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023, con su apoyo cuando fungía como secretario de Gobernación.

Montaño cuenta con una amplia trayectoria en el servicio electoral, con la particularidad de haber participado en controversias en las que también se relaciona a Adán Augusto López.

El de mayor repercusión ocurrió la década pasada cuando era consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), y se le confió la tarea de analizar la viabilidad de la compra de un inmueble propio para dicho organismo.

Unos meses atrás, el Congreso del Estado lo había designado para ocupar una de las plazas vacantes en el instituto electoral local. El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en dicha legislatura era Adán Augusto López, quien entre las negociaciones, logró su cometido.

A pesar de que un comité revisó distintas alternativas para adquirir el patrimonio, los consejeros optaron por uno de los más caros, en peores condiciones físicas y de menor capacidad logística por su ubicación.

Las condiciones del inmueble adquirido para el Instituto de Tabasco.

¿Quién tomó la decisión de compra del inmueble?

Esta decisión pasó también por las manos también de otro personaje cercano a Adán Augusto: Carlos Enrique Íñiguez Rosique, quien hoy es secretario general de Servicios Administrativos del Senado de la República, y en su gobierno fungió como secretario de Administración.

Carlos Íñiguez era en ese momento director de Administración del IEPCT y es señalado de haber instrumentado administrativamente la operación con sobreprecio; además, elaboró y gestionó el pago y realizó los trámites financieros para cubrir el precio de más de 32.6 millones de pesos por el deficiente inmueble. Así da cuenta la escritura pública número 34,501 protocolizada en 2011 en la Notaría Pública número 27 de Villahermosa, de la cual Adán Augusto López era titular.

Otro nombre de la red es el del actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Manuel Merino Campos, quien en 2021 sustituyó a López Hernández en la gubernatura de Tabasco, pues en aquella operación millonaria actuó como representante legal del vendedor.

Ante la presión política y mediática por el fraude, la Contraloría del propio IEPCT inició procedimientos administrativos bajo los expedientes CG/PA/003/2012 y su acumulado CG/PA/PRD/004/2012. El 2 de abril de 2013 la misma Contraloría determinó que Jorge Montaño y los demás involucrados habían actuado con negligencia en el desempeño de sus funciones y propuso diversas sanciones e incluso su inhabilitación.

La orden de aprehensión contra Jorge Montaño

En 2014 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia, derivando en la averiguación previa AP-DGI-270/2014, por la que se giraron órdenes de aprehensión, entre ellas en contra de Montaño Ventura, quien una vez más había escalado a otro cargo, ahora a una magistratura en el Tribunal Electoral Local, siendo designado durante una legislatura en la que participaba el cuñado de López Hernández, el senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal.

En 2015 el Congreso del Estado de Tabasco aprobó la declaración de procedencia en contra de Jorge Montaño, determinando su separación del cargo para permitir que prosiguiera el proceso por la presunta comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. Desapareció del ojo público mientras dos de sus excompañeros consejeros electorales habían sido detenidos y encarcelados por el millonario desfalco.

Posteriormente, un Juez de Distrito concedió un amparo a su favor y en 2017 volvió como magistrado electoral, sin que se le fincara responsabilidad alguna. Al término de su gestión, fue invitado a sumarse a la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado, durante el gobierno de Adán Augusto López.

Red de Montaño: Familiares y amigos en la primera línea

Años después, el senador Adán Augusto López amplía su injerencia en las decisiones del INE y de los institutos electorales locales vía Jorge Montaño.

En 2024 intervino directamente en el nombramiento de dos consejeras del órgano electoral de Tabasco. En la sesión del Consejo General del 24 de septiembre, donde se discutiría la integración del IEPCT, Montaño pidió la exclusión de un aspirante para incorporar como sus propuestas a Ángela Guadalupe Araujo Segura y a Ruth Lizette Toledo Peral, quienes al final lograron conformar la terna junto a Montserrat Martínez Beaurregard.

Al cambio de consejerías se sumó también la llegada de Paul Alejandro González Torruco como director de Administración del IEPCT. Este es uno de los personajes más cercanos a Montaño, pues su trayectoria profesional lo ha acompañado durante sus distintos encargos hasta esta posición clave para el desarrollo de las elecciones en esa entidad.

Jorge Montaño promovió en noviembre de ese año la llegada de su hermana, Isby Montaño Ventura, al frente del Órgano Técnico de Fiscalización. Su designación fue avalada por el consejo estatal donde además contó con la aprobación de otro de sus cercanos, el consejero Hernán González Sala.

Isby Montaño Ventura forma parte del Instituto Electoral de Tabasco.

La red de amigos y familiares se afianzó de igual manera en oficinas centrales del INE, donde Montaño se hace acompañar de distintos tabasqueños de su total confianza, entre ellos, sus asesores Valeria Olvera de la Fuente, la exjueza María del Carmen Cruz Tolentino y José Guadalupe Pérez Uc; así como Mario Alberto García Alejo, al que logró colocar como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

También, destacó el nombramiento de Anahí Silva Tosca como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos en el INE, tras haber coincidido con él en el Tribunal Electoral local; así como Rigoberto Riley Mata Villanueva, exmagistrado electoral y quien hoy es director de Servicios Legales.

La influencia del grupo afín a Montaño-Adán Augusto ha crecido a tal grado que en fechas recientes asestaron uno de los golpes más emblemáticos de la política estatal. Tras el lapsus que sufrió el entonces secretario ejecutivo Jorge Alberto Zavala Frías, al compartir en sus estados de WhatsApp fotografías de uno de los aspirantes a un cargo de elección popular en Tabasco, los consejeros Ángela Guadalupe Araujo Segura, Ruth Lizette Toledo Peral, Monserrat Martínez Beaurregard y Hernán González Sala, exigieron su inmediata remoción.

La semana pasada Zavala Frías dejó el cargo y hoy la lucha interna es por definir a su sucesor. Se espera que sea un cercano a Adán Augusto López quien levante la mano.