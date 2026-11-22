María Vargas representa a México en Miss Universo 2026. La modelo y empresaria busca conquistar la corona en la edición 75 del certamen de belleza. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo está por llegar a uno de sus momentos más importantes. Mientras la mexicana Fátima Bosch se prepara para entregar la corona que consiguió en 2025, las representantes de distintos países se alistan para demostrar por qué merecen continuar en la competencia. Este domingo se realiza la preliminar, una de las presentaciones que forman parte de la evaluación rumbo a la noche de coronación.

En esta edición participan 116 candidatas, entre ellas María Vargas, quien representa a México y buscará convertirse en la siguiente mexicana en obtener el título. La ganadora recibirá una corona especial por el 75 aniversario del concurso.

La presentación llega después de que las delegadas mostraran sus trajes típicos, una de las actividades más representativas del certamen. Ahora, el escenario tendrá una dinámica diferente, pues las participantes deberán hacer dos pasarelas.

La mexicana Fátima Bosch cederá su corona la próxima semana, poniendo fin a su reinado. (Foto: Cortesía) (EFE)

¿Qué es la competencia preliminar de Miss Universo 2026?

La competencia preliminar es una de las etapas que anteceden a la gran final de Miss Universo. En ella, las participantes tienen la oportunidad de presentarse ante el jurado en dos rondas distintas, con las que muestran diferentes aspectos de su preparación para representar al certamen internacional.

La primera pasarela corresponde al traje de baño. Durante esta presentación, las candidatas recorren el escenario mientras el jurado observa su seguridad, postura y desenvolvimiento. La intención es que cada una demuestre confianza frente al público y dominio de la pasarela.

Después llega el turno del vestido de noche, una presentación en la que las concursantes muestran su elegancia y la manera en que portan los diseños elegidos para la ocasión. A diferencia del desfile de trajes típicos, que destaca elementos culturales y tradicionales de cada país, esta ronda se concentra en la presentación individual de las delegadas.

Las dos pasarelas forman parte de las evaluaciones que ayudarán a definir a las semifinalistas que avanzarán a la gala de coronación.

Durante la edición anterior, Fátima Bosch también tuvo que presentarse en las rondas de traje de baño y vestido de noche.

En la primera apareció con una pieza completa de color rojo, que combinó con tacones dorados y un pareo que sostuvo detrás de su cuerpo con ambas manos. Para la última pasarela de la noche, la tabasqueña eligió un vestido largo dorado con detalles colgantes en los brazos.

Miss Universo EN VIVO: ¿A qué hora es la competencia preliminar?

Las presentaciones de traje de baño y vestido de noche tendrán como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, en San Juan. La competencia comienza durante la tarde del domingo, por lo que el público mexicano podrá seguir las pasarelas sin esperar hasta la noche.

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026.

Domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México.

17:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Puerto Rico.

En América Latina, la transmisión llegará mediante la señal de cable de Telemundo Internacional, el canal de YouTube de la televisora y el servicio de streaming Universal+. Sin embargo, no se ha especificado si la emisión de YouTube estará disponible para México.

¿Cuándo es la coronación de Miss Universo 2026?

La edición 75 de Miss Universo llegará a su última etapa el martes 24 de noviembre, cuando se realice la gran final y se conozca a la sucesora de Fátima Bosch. Antes de ese momento, la representante mexicana tendrá una celebración especial para despedirse de su periodo como reina.

Se trata de la Fátima’s Farewell Tea Party, una fiesta programada para el lunes 23 de noviembre en el Marriott Hotel. Después de este encuentro, Bosch regresará al escenario para entregar la corona durante la ceremonia de clausura.

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026.

Martes 24 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México. La antesala comenzará a las 18:00 horas.

19:00 horas, tiempo del centro de México. La antesala comenzará a las 18:00 horas. Sede: Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Fotografía cedida este 13 de noviembre por Miss Universo en la que se aprecia la nueva corona del certamen de belleza 'El Resplandor del Legado Eterno', creada por el diseñador George Wittels, elaborada en oro blanco de dieciocho quilates y adornada con 3.150 diamantes de talla brillante. EFE/Miss Universo SOLO USO EDITORIAL / CRÉDITO OBLIGATORIO (Miss Universo/EFE)

La nueva ganadora recibirá El Resplandor del Legado Eterno, una corona elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3 mil 150 diamantes.

Con esta ceremonia, Fátima Bosch concluirá un reinado que estuvo acompañado de distintas controversias, entre ellas el enfrentamiento público con Nawat Itsaragrisil y las polémicas relacionadas con Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización.