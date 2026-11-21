El accidente ocurrió la mañana de este sábado 21 de noviembre, cuando los obreros participaban en el colado de una losa.

Isla Mujeres, Quintana Roo.— Una jornada laboral terminó en tragedia para trabajadores de la construcción en la zona de Costa Mujeres, luego de que una estructura colapsara durante los trabajos que se realizaban en el hotel RIU Costa Mujeres, dejando como saldo una persona fallecida y una más lesionada.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado 21 de noviembre, cuando los obreros participaban en el colado de una losa que, de acuerdo con los primeros reportes estaría destinada a una cisterna.

De manera preliminar, se señaló que los soportes utilizados para sostener el concreto pudieron haber cedido, provocando que la estructura se desplomara desde varios metros de altura.

Sin embargo, esta hipótesis tendrá que ser confirmada mediante los peritajes correspondientes. Fueron los propios trabajadores quienes solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

La situación generó la movilización de bomberos, paramédicos, elementos de Protección Civil y corporaciones policiacas, quienes acudieron al complejo hotelero para atender a las víctimas y realizar las labores de auxilio.

Uno de los empleados sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Cancún. Pese a las maniobras de reanimación y los esfuerzos del personal médico, el trabajador perdió la vida poco después de su ingreso. El otro obrero se mantiene bajo vigilancia médica.

Como consecuencia del accidente, Protección Civil habría ordenado la suspensión de los trabajos en el área involucrada, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del desplome y determinar si existieron omisiones en materia de seguridad laboral.

En un comunicado, la cadena hotelera RIU informó que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y atención.

Profepa ordena reubicar delfines de Cancún por incumplir medidas de bienestar animal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó el traslado de los delfines que permanecen bajo aseguramiento precautorio en Dolphin Connection Cancún, antes Dolphinaris, luego de confirmar que el establecimiento incumplió cinco de las seis medidas correctivas que le fueron impuestas para garantizar el bienestar de los animales.

Durante una visita de verificación, personal de la dependencia detectó que seguían pendientes acciones como el enriquecimiento ambiental vespertino, la vigilancia médica nocturna, la instalación de mallas sombra, la adecuación de bordes y salientes, así como las evaluaciones médicas y de comportamiento individuales de los ejemplares.

La única medida que registró avances fue el mejoramiento del sistema de soporte de vida, aunque su cumplimiento fue parcial.

Ante estas condiciones, la Profepa determinó que los delfines deberán ser trasladados a un corral marino que cuente con infraestructura adecuada, seguridad y atención médico-veterinaria especializada.

La reubicación se realizará de manera gradual, de acuerdo con el estado de salud y comportamiento de cada ejemplar, y estará sujeta a la validación técnica de las instalaciones receptoras. Los animales permanecen bajo aseguramiento precautorio desde octubre de 2025, cuando la dependencia clausuró temporalmente el establecimiento por irregularidades en las condiciones del recinto.

Con información de Quadratin Quintana Roo.