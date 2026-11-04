Mincho murió, pero otros ocho delfines siguen en cautiverio; Profepa guarda silencio

Imagen ilustrativa. Tras la muerte de Mincho, sigue sin avanzar el santuario para delfines en Quintana Roo. (Cuartoscuro/Archivo)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no se pronunció sobre el futuro de los ocho delfines que permanecen en cautiverio en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún.

El viernes 30 de octubre, el órgano federal informó sobre la muerte del delfín Mincho, a los 37 años, a causa de una “enfermedad grave”. El ejemplar fue el motivo de una ley que prohíbe mantener a mamíferos marinos en cautiverio, luego de sufrir un accidente al impactarse contra una plataforma de concreto durante un espectáculo en el Hotel Barceló, en la Riviera Maya.

Pese al fallecimiento de Mincho, la Profepa sigue sin aclarar cuál será el futuro de los otros ocho delfines que permanecen en cautiverio en Dolphin Connection Cancún y falta que transparente información respecto a los cuidados que se les brinda.

Ocho delfines en una alberca

Diego, Solei, Oceanía, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu permanecen en una alberca del delfinario. La Profepa asegura que monitorea diariamente la calidad del agua.

Pese a la promesa de las autoridades ambientales, no existe evidencia de pruebas científicas que respalden sus declaraciones. Además, la dependencia aún debe tomar medidas para desarrollar el santuario de vida marina en Quintana Roo, pero hasta el momento no existe ningún avance sólido.

Quadratín reveló que la Profepa rechazó hacer declaraciones sobre el caso de los delfines que permanecen en cautiverio y señaló que la información solo se dará a “conocer a nivel central”.

Los ejemplares que permanecen en cautiverio deberían ser liberados, y en agosto de 2026, una iniciativa ciudadana buscaba que fueran trasladados de la alberca a corrales marinos en Isla Mujeres o Chankanaab, Cozumel. Ello con base en la reforma al artículo 60 BIS de la Ley General de Vida Silvestre que establece las medidas para terminar con la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio.

No se trata de una liberación directa, sino que los ejemplares podrán adaptarse antes en agua de mar natural, experimentar corriente y mareas con un entorno más amplio que una alberca.

Los ocho delfines que siguen en cautiverio presentarían padecimientos crónicos y problemas que afectan su sistema, que podrían comprometer su bienestar, de acuerdo con los señalamientos de Empty The Tanks México.

Profepa ordena autopsia para determinar la causa de muerte de Mincho

Tras la muerte de Mincho, la Profepa ordenó a la empresa realizar una necropsia al ejemplar y los estudios necesarios para esclarecer las causas de su fallecimiento.

La Profepa no confirmó si intervendrá en las investigaciones para determinar qué pudo ocasionar la muerte de Mincho. Se limitó a informar que dará a conocer los resultados una vez que concluyan los dictámenes.

Con información de Quadratín.