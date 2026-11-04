¿Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina de Texas y con ascendencia mexicana?

¿Quién es Gina Hinojosa? La demócrata que rompió décadas de dominio republicano en Texas. (EFE)

El Partido Demócrata sorprendió en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer de origen mexicano y la primera latina en ganar la gubernatura de Texas.

Se trata de un hito político, pues derrotó al republicano Greg Abbott y puso fin a más de tres décadas de hegemonía republicana en el gobierno estatal.

Desde Ann Richards, en 1991, ninguna mujer había ocupado la gubernatura. Además, en los casi dos siglos transcurridos desde que Texas se independizó de México y se anexó a Estados Unidos, ninguna persona de ascendencia hispana había sido electa para gobernar el estado.

El origen de Gina Hinojosa

La próxima gobernadora de Texas nació en McAllen el 8 de diciembre de 1973 y creció en Brownsville. Pasó su infancia en el corazón del Valle del Río Grande, una región fronteriza marcada por una arraigada identidad méxico-americana.

Su vida no es ajena a la política: es hija del demócrata Gilberto Hinojosa y de Cristina Lozano.

De acuerdo con su página oficial de campaña, las enseñanzas de su abuela paterna marcaron su personalidad y su perfil político. Ella solía decirle: “No te dejes”, frase que más tarde adoptó como lema de campaña.

En cuanto a su formación académica, Gina Hinojosa cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Texas en Austin. Posteriormente, viajó a Washington para realizar un doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

A su regreso a Texas, Hinojosa construyó su trayectoria profesional en el litigio a favor de los derechos civiles y laborales, con la representación de trabajadores de diversos sindicatos.

Hinojosa se postuló para “defender” el financiamiento público a la educación

En 2016, Gina Hinojosa se postuló para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes de Texas por el distrito que comprende el centro de Austin y la Universidad de Texas. Según cuenta, su objetivo era “defender el financiamiento público a la educación”.

Durante sus diez años en la legislatura estatal, Hinojosa destacó en comités estratégicos, como los de Educación Pública y Negocios e Industria.

Entre las iniciativas que se convirtieron en ley destacan las relacionadas con una mayor inversión en educación, aumentos salariales y atención médica, entre otras.

Para México, la llegada de una gobernadora de ascendencia mexicana y originaria de la franja fronteriza abre una etapa inédita en la relación bilateral. Este no será el único cambio derivado de los resultados electorales, en los que el Partido Demócrata obtuvo importantes victorias.