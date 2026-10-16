Trump ‘reparte culpas’ por probable derrota en elección del Senado en Texas: ‘Es por políticos mediocres’

El presidente Donald Trump arremetió contra el senador John Cornyn y el veterano estratega republicano Karl Rove, acusándolos de socavar la campaña de Ken Paxton para el Senado en Texas, una contienda crucial para las esperanzas republicanas de mantener el control de la cámara.

En una publicación de Truth Social el jueves, Trump afirmó que Cornyn y Rove estaban “haciendo todo lo posible para dificultar” que Paxton ganara su contienda contra el candidato demócrata, James Talarico, pero no ofreció ningún detalle.

Los comentarios de Trump ponen de manifiesto la frustración en los círculos republicanos respecto a las perspectivas de Paxton en Texas, un estado que durante mucho tiempo ha sido un bastión republicano y donde el presidente obtuvo una victoria aplastante en sus tres campañas presidenciales. Paxton se encuentra ligeramente por detrás en las encuestas frente a Talarico, un representante estatal que aspira a convertirse en el primer senador demócrata elegido en Texas desde 1988.

“Si Ken Paxton pierde, será por culpa de políticos mediocres e ineficaces como John Cornyn y Karl Rove, que se han opuesto a mí de forma ineficaz durante toda mi carrera política”, dijo Trump.

Al ser consultado sobre el comentario de Trump, Rove declinó responder. Los representantes de Cornyn no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

¿Por qué las elecciones en Texas son las más caras de la historia?

La contienda electoral en Texas se ha convertido en una de las más caras de la historia. Según los últimos informes de la Comisión Federal Electoral, Elon Musk donó 158 millones de dólares al principal super PAC del Partido Republicano que apoya a los candidatos al Senado en septiembre.

Las donaciones parecen estar destinadas a la contienda por el Senado de Texas, un escaño que normalmente es relativamente seguro para los republicanos. Musk, director ejecutivo de Tesla Inc. y SpaceX, reside en Texas desde 2020, y su imperio empresarial tiene una presencia cada vez mayor en el estado.

Los candidatos republicanos se ven perjudicados por los bajos índices de aprobación del presidente y las malas calificaciones que le otorgan los votantes por el aumento del costo de vida y su gestión de la guerra en Irán, lo que pone al partido a la defensiva en todos los distritos electorales de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Los demócratas solo necesitan arrebatar cuatro escaños al Senado para obtener la mayoría en esa cámara del Capitolio.

El viernes, el Cook Political Report, una publicación no partidista, cambió el rumbo de 11 contiendas para la Cámara de Representantes a favor de los demócratas, tras 18 cambios similares la semana pasada.

Paxton, el fiscal general del estado, plantea sus propios desafíos en materia racial. Fue sometido a juicio político por la Cámara de Representantes de Texas en 2023 por cargos que alegaban soborno, obstrucción de la justicia y otros delitos, pero finalmente fue absuelto por el Senado estatal, lo que le permitió permanecer en el cargo.