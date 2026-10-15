Elon Musk se inspira en el Delorean de ‘Volver al futuro’: Presentará el primer auto volador de Tesla

Tesla lleva años trabajando en un prototipo que, según ha insinuado Elon Musk, sería capaz de volar.

Tesla espera que una demostración de vuelo impulse su negocio de automóviles terrestres.

El fabricante de vehículos eléctricos planea presentar en Texas su nuevo deportivo Roadster, largamente prometido, reviviendo y renovando un modelo que Tesla dejó de producir hace más de una década.

Este vehículo de alta gama le brindará a la compañía una opción más dentro de su reducida gama, que actualmente se centra principalmente en un par de modelos de gama media para el consumidor.

Sin embargo, la presentación no será la típica en la que se retira la lona que cubre el coche. Se espera que Tesla muestre un Roadster que puede volar.

¿Qué sabemos del vehículo volador en el que trabaja Tesla?

El fabricante de automóviles lleva años trabajando en un prototipo que, según ha insinuado su director ejecutivo, Elon Musk, sería capaz de volar utilizando tecnología similar a la de los cohetes.

El evento de la tarde de este jueves se celebrará en un entorno estrictamente controlado en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX cerca de Waco.

Musk, quien también dirige SpaceX, declaró a principios de este año que el debut del Roadster “podría ser una de las demostraciones más espectaculares de la historia”.

Las recientes promociones de Tesla han incluido referencias a la saga cinematográfica Volver al futuro, que presentaba un coche volador.

Tesla quiere que su auto volador impulse sus ventas

El negocio automotriz de Tesla necesita un impulso, tras dos años consecutivos de descenso en las ventas y críticas por una gama de productos estancada.

Si bien Musk trabaja para reorientar la empresa hacia líneas de negocio futuristas como la inteligencia artificial y la robótica, las ventas de vehículos eléctricos aún representan la mayor parte de los ingresos y beneficios de la compañía.

Andrew Rocco, estratega bursátil de Zacks Investment Research, afirmó que la demostración podría generar entusiasmo por Tesla, pero que, en última instancia, un precio elevado y un mercado potencial reducido significan que es probable que el Roadster tenga poco impacto en las ventas o las perspectivas de ganancias de Tesla.

“Será un producto emocionante. Probablemente generará mucha expectación, pero no creo que vaya a ser un éxito rotundo”, dijo Rocco. “A Musk le encanta crear expectación en torno a su marca”. ‘Ya era hora’

Es poco probable que Tesla venda al público una versión voladora del Roadster, debido a los numerosos desafíos que implica, desde el costo y la seguridad hasta la regulación y la viabilidad.

Sin embargo, esta llamativa demostración seguramente atraerá la atención y reforzará los esfuerzos de Tesla por ser percibida como una empresa innovadora y tecnológicamente avanzada.

Los ejecutivos también han enfatizado que el Roadster será un homenaje a la conducción manual, incluso a medida que la compañía se centra cada vez más en la conducción autónoma.

El vehículo ha sufrido numerosos retrasos desde que se anunció por primera vez en 2017. El Roadster original, el primer producto de Tesla, se lanzó en 2008 y se dejó de fabricar en 2012.

Garrett Nelson, analista sénior de investigación de renta variable en CFRA, afirmó que el regreso del Roadster “ya debería haberse producido hace tiempo” y que la marca Tesla podría beneficiarse de un nuevo modelo que genere expectación.