EMA Wattson, el Tesla ‘tuneado’ que compite en la Panamericana: ‘Vamos a demostrar que es posible’

Ricardo Triviño, piloto mexicano con amplia experiencia en rallies, estará al volante del auto eléctrico durante la competencia. (Foto: Cortesía/ Imagen generada con IA Gemini)

Imagina un auto ligero, equipado con una jaula de seguridad en el interior, asientos de carreras y elementos aerodinámicos como un alerón y endplates. La descripción parece ser la de cualquier coche de rally; sin embargo, pertenece a uno que tiene algo que lo hace completamente diferente: se trata de un carro eléctrico.

Las modificaciones no son fortuitas. El auto —un Tesla Model S 2021— se adaptó para participar en la Carrera Panamericana 2026, una competencia de resistencia que recorre México de sur a norte: inicia en Chiapas y finaliza en Zacatecas.

La presencia del vehículo en la carrera es tan inusual como su nombre: EMA Wattson. Solo una vez un auto eléctrico tuvo una breve participación —sin hacer el recorrido completo— en la Panamericana, una competencia en la que el dominio de los coches de combustión es tan antiguo como la propia prueba.

Una aspecto que para muchos puede parecer un inconveniente, pero que para Eugenio Grandio de la Torre, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA) México, y su equipo se convirtió en un área de oportunidad.

El auto EMA Wattson es un Tesla modificado para participar en la Carrera Panamericana. (Foto: Cortesía) (Antonio Cano)

“¿Y si fuéramos los que corriéramos por primera vez (la Panamericana completa) en un eléctrico?”, recuerda Eugenio, en una entrevista con El Financiero, que pensó en aquel momento. Hoy, esa idea se vuelve realidad tras ocho meses de arduo trabajo.

EMA Wattson, el Tesla modificado, está ‘con las pilas bien puestas’ para competir en la Carrera Panamericana con un objetivo que va más allá de terminar con un buen tiempo o alcanzar los primeros lugares.

“La tecnología ha ido avanzando, los coches cada vez son mejores y tienen más autonomía. (A pesar de ello) veo que en México se sigue diciendo mucho que no hay infraestructura de carga y que no se puede viajar”, comenta.

Por ello, eligieron la Carrera Panamericana para hacer a un lado los prejuicios que existen al respecto, pues la competencia también representa un reto logístico para EMA Wattson, especialmente por las necesidades de recarga y autonomía del carro.

“No vamos ni por el mejor tiempo ni por la mejor posición. Vamos por un tema de demostrar que es posible hacer estos recorridos de una forma competitiva”, señala Eugenio durante la conversación.

¿Cómo es EMA Wattson, el auto eléctrico que corre en la Panamericana?

Eugenio Grandio explica que la elección del Tesla Model S 2021 responde a los requerimientos de kilometraje y presupuesto, más allá de la apariencia o de qué tan reciente sea el modelo.

“Hay versiones más deportivas, pero no escogimos la deportiva; más bien escogimos la versión que más kilómetros da, que son 630 kilómetros. Nuestro coche es de 2021, entonces ya tenía un poco más de años y fue posible encontrar un seminuevo a buen precio”, comenta.

Con el carro listo, comenzó una transformación que Eugenio Grandio divide en dos grandes rubros: la seguridad para los pilotos que manejarán el auto a lo largo de seis días y la parte técnica para darle el peso y la aerodinámica que requiere.

“Para correr una carrera de este tipo se tienen altas exigencias de seguridad”, comenta. Por ello, se colocó una jaula, asientos de carreras y sistemas de extinción especiales en caso de que se presente un problema con las baterías del auto.

El auto redujo 200 kilos de su peso original con las modificaciones. (Foto: Cortesía) (Antonio Cano)

“Una de las cosas que se cuestionan es que muchos de estos coches tienen chapas electrónicas. En caso de un accidente, nosotros necesitamos desconectar el sistema, así que cambiamos las chapas por correas mecánicas”, comenta.

Además, a lo largo de estos ocho meses eliminaron componentes para reducir 200 kilos el peso del auto: “Le quitamos todos los componentes de adentro: muchas cuestiones, bocinas, elementos de confort y algunos plásticos para que se vea más bonito”, añade.

Otros elementos que ya no están en el Tesla son los asientos de agencia y algunos componentes que contribuyen a mantener el auto en silencio. También cambiaron el techo de vidrio por uno especial de fibra de carbono.

“También le metimos una suspensión de carreras de una marca específica para rallies (...) Le hicimos una mejora a los frenos, compramos unos rines de aluminio forjado que son más ligeritos (...) y le pusimos algunos ajustes aerodinámicos”, señala.

El resultado es un auto modificado que mantiene, a simple vista, la estructura del Tesla Model S, pero que dista mucho de lo que era originalmente.

¿Cómo se recargará el auto eléctrico en la Carrera Panamericana?

La única ocasión en que un auto eléctrico participó en la Carrera Panamericana fue en 2020, cuando el Porsche Taycan Turbo S finalizó una etapa de la competencia y cruzó la meta en Torreón.

Sin embargo, el reto para el equipo detrás de EMA Wattson es mucho mayor: no buscan correr solo una etapa, sino terminar la carrera, por lo que las complicaciones relacionadas con la recarga y la autonomía son mucho más significativas.

Para ello, hay todo un plan logístico: “Hicimos nuestras proyecciones con una herramienta de internet que se llama Smart Trip Planner. Te calcula un poco la autonomía entre los puntos y cuánta energía necesitas, y con eso vimos dónde tenemos que parar”, comenta.

Además, algunas empresas se sumaron en busca de hacer realidad el sueño de EMA Wattson. Una de ellas es Grupo Posadas, cuyos hoteles cuentan con cargadores en los que se dejará el auto durante las noches.

En caso de finalizar la competencia, el auto se convertirá en el primer eléctrico en haber corrido toda la Panamericana. (Foto: Cortesía) (Antonio Cano)

“La otra parte son las cargas rápidas. Hemos ubicado qué cargadores de carga rápida hay en la ruta que tenemos y la idea es incorporar estas opciones en los recorridos”, comenta.

Y si todo llega a fallar, hay una opción adicional: “Platicamos con una empresa oaxaqueña que se llama Solarvatio (...) Se le ocurrió hacer una van móvil de carga que está llena de baterías”, indica Eugenio.

Así, si el auto consume más energía de la que estimó el equipo, llegará la van con cargadores de carga rápida para aportar la cantidad suficiente y permitirle arribar al siguiente punto.

A pesar de ello, Eugenio Grandio indica que gran parte de lo que suceda en la competencia estará en manos del piloto. En esta ocasión, Ricardo Triviño, mexicano experto en rallies y quien ya ganó la Panamericana, se sumó al proyecto.

¿Cuál es el objetivo de correr la Panamericana en un auto eléctrico?

Con EMA Wattson se busca algo más que demostrar que un auto eléctrico puede recorrer grandes distancias en México: la Carrera Panamericana será una especie de laboratorio de pruebas para conocer qué tanto hace falta en materia de movilidad eléctrica.

“Mucho es conocer cómo es la experiencia del usuario y de la recarga en México, cuáles son los huecos y retos que todavía tenemos, cuáles son los espacios en donde falta infraestructura y dónde estamos mejor”, comparte Grandio.

Para el presidente de EMA México, también es una oportunidad para contar una historia diferente en el automovilismo, que abra la puerta a la innovación, pues, aunque afirma que “es muy fácil quedarse como estás y voltear para atrás”, decidieron aventurarse a algo nuevo con apoyo de empresas del país.

“Es contar una historia muy mexicana”, comparte. Aunque la Carrera Panamericana aún no comienza, ya tienen en mente más planes para EMA Wattson: “Decíamos que queremos entrar a otro tipo de carreras. Hay carreras que son más fáciles, que son cortas y de no tanta duración”, indica.

Con Ricardo Triviño al volante, la historia de EMA Wattson en la Carrera Panamericana inicia el 16 de octubre en Chiapas y pasará por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, antes de llegar a la última etapa en Zacatecas.