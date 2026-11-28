Laura Zapata Laura Zapata cuestionó la decisión de los magistrados de modificar las condiciones de la condena que recibió la enfermera que maltrató a su abuela. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

La decisión de permitir que la enfermera responsable del maltrato de Eva Mange Márquez cumpla su condena fuera de prisión desató la indignación de la actriz Laura Zapata, quien reclamó la falta de atención de las autoridades judiciales del Estado de México.

A través de un comunicado que compartió en redes sociales, la actriz de Rosa salvaje denunció que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla modificó las condiciones de cumplimiento de la sentencia de 4 años de prisión que recibió la cuidadora de su abuela en junio de 2026.

Además de expresar su inconformidad con la resolución, Laura Zapata acusó a los magistrados de negarle una audiencia para conocer las razones de dicha determinación y cuestionó el trato que reciben las víctimas durante los procesos judiciales.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre la liberación de la enfermera?

Tras varios años de lucha legal por el maltrato que sufrió su abuela, Laura Zapata cuestionó la decisión de los magistrados de modificar las condiciones de la condena que recibió la enfermera, identificada como Jessica ‘N’.

“Después de un proceso en el que el juez dictó una sentencia de cuatro años de prisión, sin beneficios que permitieran a la sentenciada cumplirla fuera de la cárcel, conocí posteriormente una determinación de los magistrados que cambió las condiciones de cumplimiento de esa condena, permitiendo que se lleve a cabo fuera de prisión, bajo medidas distintas al internamiento”, explicó.

Ante esta situación, Laura Zapata solicitó una audiencia con los magistrados para conocer los motivos de la resolución y defender sus derechos como víctima.

De acuerdo con la actriz, las autoridades rechazaron su petición con el argumento de que el tribunal ya resolvió el recurso de apelación y actualmente interviene como autoridad responsable en el juicio de amparo que promovió la enfermera.

“Es decir, para tomar decisiones que afectan directamente mi condición de víctima sí hay resoluciones; pero cuando solicito que me escuchen, la puerta está cerrada”, reprochó.

¿Qué irregularidades denunció Laura Zapata durante el proceso judicial?

La negativa de los magistrados no fue el único motivo de inconformidad de la actriz, quien también denunció la falta de acompañamiento jurídico por parte de las autoridades encargadas de proteger sus derechos.

Zapata aseguró que la asesora jurídica que le asignó el propio sistema de justicia no responde a sus solicitudes y que tampoco recibió la atención que necesita del Ministerio Público.

“No estoy pidiendo privilegios. No estoy pidiendo que se viole la ley. Estoy exigiendo que se respeten mis derechos. ¿Dónde queda la voz de la víctima? ¿Dónde queda su derecho a ser informada, asesorada, escuchada y tomada en cuenta?”, expresó.

Ante la respuesta de las autoridades judiciales, la hermana de Thalía adelantó que continuará con su lucha legal para exigir explicaciones sobre la resolución de los magistrados, solicitar acompañamiento jurídico y hacer público cada paso del proceso.

“Porque la justicia no puede consistir únicamente en dictar resoluciones. También tiene que responderle a quienes hemos acudido a ella buscando protección. ¡Las víctimas no somos expedientes! Tenemos derechos, tenemos voz y merecemos ser escuchadas”, concluyó.

¿Por qué arrestaron a la enfermera de la abuela de Laura Zapata?

En enero de 2021, Laura Zapata denunció públicamente el maltrato que sufrió su abuela, Eva Mange Márquez, durante su estancia en Le Grand Senior Living, una residencia para adultos mayores ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

La actriz acudió a las instalaciones para celebrar el cumpleaños 103 de su abuela. Durante su visita, descubrió que Eva Mange presentaba 9 úlceras por presión, también conocidas como escaras, una de las cuales alcanzó los 9 centímetros de profundidad.

Tras dar a conocer las condiciones de salud de su abuela, Zapata emprendió acciones legales contra las personas encargadas de su cuidado y posteriormente la trasladó a su domicilio.

Entre los señalamientos contra la enfermera figuraron la omisión de las curaciones y los cuidados necesarios, así como el ocultamiento de la gravedad de las lesiones que presentaba la adulta mayor.

Eva Mange Márquez falleció el 24 de junio de 2022, a los 104 años, antes de que concluyera el proceso judicial contra los presuntos responsables del maltrato.

En diciembre de ese mismo año, Laura Zapata informó sobre la existencia de una orden de aprehensión contra la enfermera y solicitó ayuda a través de redes sociales para localizarla. Semanas después, anunció la detención de 3 personas relacionadas con el caso, entre ellas la cuidadora de su abuela.

Más de 5 años después de la denuncia pública, el 19 de junio de 2026, un juez dictó una sentencia de 4 años de prisión contra Jessica ‘N’. Aunque la actriz celebró el fallo, los magistrados posteriormente modificaron las condiciones de cumplimiento de la condena.