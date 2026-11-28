Mohammed Ben Sulayem defendió las condiciones de seguridad en Medio Oriente y aseguró que la FIA no expondría a los pilotos, las escuderías ni al personal de la Fórmula 1. (Foto: EFE, ChatGPT)

¿Qué pensará Sergio Pérez? Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se encuentra en medio de la polémica por cuestionar si es más peligroso estar en Qatar que en México o Brasil, en el contexto del conflicto armado en Medio Oriente.

El dirigente emiratí realizó estas declaraciones tras la clasificación del Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Lusail, donde George Russell consiguió la pole position, mientras que Lando Norris se quedó con el tercer puesto de la parrilla de salida.

Durante una conversación con los 2 pilotos británicos en la zona de pits, el presidente de la FIA abordó el tema de la seguridad en los países que albergan competencias de la Fórmula 1.

“¿Qué es más peligroso, estar aquí, en México o en Brasil?”, cuestionó Mohammed Ben Sulayem a los pilotos de Mercedes y McLaren.

La pregunta no obtuvo una respuesta directa de ninguno de los 2 automovilistas. Russell esbozó una sonrisa y se llevó una mano al rostro, mientras que Norris bajó la mirada y posteriormente se apartó.

La conversación quedó grabada por las cámaras de televisión y el video se viralizó en redes sociales, donde aficionados de la Fórmula 1 cuestionaron la desafortunada comparación que hizo el presidente de la FIA.

¿Cómo afectó el conflicto en Medio Oriente a la FIA al calendario de la F1?

El conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán complicó el desarrollo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, pues la FIA tenía programados 4 Grandes Premios en Medio Oriente y las condiciones de seguridad en la región pusieron en riesgo su celebración.

La situación obligó a modificar el calendario de competencias. El Gran Premio de Bahréin, originalmente previsto para abril, se aplazó hasta octubre y se trasladó al Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, mientras que la carrera de Arabia Saudita se canceló.

La incertidumbre también se extendió a las últimas dos fechas de la temporada, correspondientes a los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, programados para el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente.

Ante la posibilidad de que las condiciones de seguridad impidieran la celebración de ambas competencias, la Fórmula 1 contempló alternativas para cerrar la temporada, entre ellas el regreso al circuito de Imola, en Italia.

La situación también generó preocupación entre los pilotos. Carlos Sainz, integrante de Williams y uno de los directores de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), consideró en octubre que era prematuro discutir la celebración de las carreras ante la posibilidad de que las circunstancias cambiaran.

Sin embargo, Mohammed Ben Sulayem defendió las condiciones de seguridad en Medio Oriente y aseguró que la FIA no expondría a los pilotos, las escuderías ni al personal de la Fórmula 1.

El presidente del organismo incluso recurrió a su situación familiar para defender las condiciones de seguridad en Emiratos Árabes Unidos.

“Tengo a mis hijos allí. ¿Creen que los dejaría allí si fuera peligroso?”, declaró el dirigente emiratí.

El pasado 10 de noviembre, Ben Sulayem ratificó que la FIA estaba preparada para celebrar las últimas dos competencias de la temporada en Medio Oriente.

¿Quién es Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA?

Antes de convertirse en uno de los principales dirigentes del automovilismo internacional, Mohammed Ben Sulayem, quien nació el 12 de noviembre de 1961 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desarrolló una carrera como piloto de rallies.

Entre 1983 y 2002, el emiratí consiguió 61 victorias en competencias internacionales y conquistó en 14 ocasiones el Campeonato de Rallies de Medio Oriente de la FIA.

Tras su carrera como piloto, Ben Sulayem se convirtió en dirigente deportivo. En 2005 asumió la presidencia del organismo que regula las competencias de automovilismo en Emiratos Árabes Unidos. Desde ese cargo, participó en las negociaciones para que Abu Dhabi albergara su primer Gran Premio de Fórmula 1 en 2009.

En 2008 se convirtió en vicepresidente deportivo de la FIA e integrante del Consejo Mundial del Deporte Motor. Posteriormente, ocupó otros cargos dentro de la organización.

Mohammed Ben Sulayem llegó a la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil en diciembre de 2021, tras obtener el 61.62 por ciento de los votos en las elecciones para sustituir al francés Jean Todt.

Con su elección, el expiloto de rallies se convirtió en el primer presidente no europeo en la historia del organismo encargado de regular competencias como la Fórmula 1, la Fórmula E y el Campeonato Mundial de Rallies.

En diciembre de 2025, durante la Asamblea General de la FIA en Taskent, Uzbekistán, el dirigente emiratí consiguió la reelección para un segundo mandato de 4 años, que concluirá en 2029.