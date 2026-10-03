Gran Premio de Baréin en Malasia EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez?

Estos son los horarios y sitios de transmisión del Gran Premio de Baréin en Malasia. (Foto: Cadillac F1 Team/ F1)

La Fórmula 1 llega este fin de semana a un escenario conocido, aunque con una particularidad: el Gran Premio de Baréin se correrá en Malasia. La carrera que originalmente debía disputarse en el circuito de Sakhir fue reprogramada y ahora tiene como sede el trazado de Sepang, pero conserva su nombre oficial.

‘Checo’ Pérez y Cadillac tienen una nueva oportunidad para buscar sus primeros puntos de la temporada 2026 de la F1, mientras que en la parte alta del campeonato los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, mantienen la batalla por el liderato.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Baréin en Malasia?

La actividad de la Fórmula 1 comenzó desde la noche del jueves 1 de octubre, tiempo del centro de México, con la primera práctica libre.

Los aficionados mexicanos tendrán que madrugar para seguir la carrera de ‘Checo’ Pérez, pues la bandera verde se agitará a la 1:00 de la mañana del domingo 4 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO el GP de Baréin en Malasia?

En México, todas las sesiones del Gran Premio podrán seguirse mediante Sky Sports, disponible a través de servicios como Sky e izzi.

Otra opción será F1 TV Pro, plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1 con un costo por acceder a la transmisión.

'Checo' Pérez tiene una temporada complicada con Cadillac, escudería con la que no ha conseguido un solo punto. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac F1)

Parrilla de salida del GP de Baréin en Malasia

Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Baréin, por delante de Lewis Hamilton, quien terminó segundo y acompañará al piloto de Red Bull en la primera fila. Para Sergio ‘Checo’ Pérez, en cambio, la clasificación volvió a ser complicada: el mexicano fue eliminado en la Q1.

La parrilla tuvo algunos cambios respecto al resultado de la clasificación debido a las penalizaciones aplicadas a varios pilotos. Isack Hadjar, quien había conseguido el tercer mejor tiempo, cayó hasta el octavo puesto por una sanción de cinco lugares, mientras que las penalizaciones de Franco Colapinto y Arvid Lindblad también modificaron las posiciones de los últimos lugares. Así queda el orden definitivo de salida para el GP de Baréin.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. George Russell (Mercedes)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Nico Hülkenberg (Audi)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Sergio Pérez (Cadillac)

21. Franco Colapinto (Alpine)

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

¿Por qué el Gran Premio de Baréin se corre en Malasia?

El cambio del circuito en el calendario de la F1 fue provocado por el conflicto en Medio Oriente. El Gran Premio de Baréin estaba programado originalmente para disputarse del 10 al 12 de abril en Sakhir, pero la situación de seguridad llevó a suspender aquella fecha.

La Fórmula 1 y la FIA decidieron recuperar la carrera en una sede diferente y, a finales de julio, anunciaron que Sepang recibiría la competencia durante el primer fin de semana de octubre. De esta manera, Malasia regresó al calendario de la F1 por primera vez desde 2017.

Aunque el escenario cambió de país, la prueba conserva la denominación de Gran Premio de Baréin. La carrera también mantiene el nombre de Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia debido a un acuerdo comercial.

¿Cómo es el Circuito de Sepang?

El Circuito Internacional de Sepang recibe un Gran Premio después de nueve años. Su última carrera de F1 se disputó en 2017, cuando Max Verstappen consiguió la victoria.

La pista tiene una longitud de 5.543 kilómetros, cuenta con 15 curvas y presenta una combinación de rectas largas, frenadas fuertes y curvas de alta velocidad. La carrera contempla 56 vueltas, para completar poco más de 310 kilómetros.

Uno de los principales retos será el clima. Sepang tiene condiciones de calor, humedad y posibles lluvias, factores que pueden modificar el comportamiento de los neumáticos y obligar a los equipos a cambiar su estrategia durante la carrera.

El trazado también tiene dos largas rectas y una famosa horquilla en la parte final de la vuelta, elementos que pueden favorecer los adelantamientos.

Así es el Circuito de Sepang donde se corre el GP de Baréin 2026. (Foto: formula1.com).

¿Cómo llega ‘Checo’ Pérez al GP de Baréin?

Sergio ‘Checo’ Pérez llega a Sepang después de terminar 15º en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde la escudería Cadillac volvió a quedarse sin puntos.

Mientras tanto, Kimi Antonelli lidera el campeonato con 302 puntos, 66 unidades por delante de su compañero George Russell, quien viene de ganar en Bakú. Lewis Hamilton ocupa el tercer puesto con 199 puntos.

Con información de EFE