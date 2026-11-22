“De noche ni se ve”. Con esa frase, el conductor Facundo criticó las condiciones de las calles de la CDMX después de encontrar una coladera sin tapa mientras circulaba en bicicleta por Periférico. El comediante advirtió del peligro que representan los baches y las coladeras destapadas para ciclistas, motociclistas y automovilistas.

A través de una breve transmisión en vivo, el comediante compartió un video en el que simuló sufrir un accidente por la coladera abierta para cuestionar la falta de atención a las personas que sufren daños por las malas condiciones de las vialidades.

Las declaraciones de Facundo ocurrieron días después de que Roger Ángel Pérez, un motociclista de 39 años, murió tras caer en un socavón de la alcaldía Venustiano Carranza, mientras viajaba con su hijo.

¿Qué dijo Facundo sobre los baches y coladeras abiertas de CDMX?

Facundo publicó un video el 20 de noviembre en el que mostró una coladera destapada en Periférico. Al inicio, el conductor fingió que había sufrido un accidente por el desperfecto, pero segundos después aclaró que no le pasó nada y que su intención era mostrar el peligro que representa para quienes circulan por la zona: “Me acabo de poner el madrazo de mi vida con ese hoyo que está ahí”, expresó.

Posteriormente, el exparticipante de La Casa de los Famosos cuestionó que muchas personas enfrentan situaciones similares sin recibir atención, especialmente aquellas que no cuentan con una audiencia en redes sociales para hacer públicas sus denuncias.

“La neta, no me pasó nada, pero imagino que esta es la historia de muchos güeyes que, igual y como no tienen seguidores, se tienen que ir a su casa con un madrazo, con su bici rota, su moto o su coche, y nadie los va a pelar porque les da igual”.

Facundo también criticó los mecanismos de atención ciudadana y puso en duda la rapidez con la que las autoridades responden a las denuncias relacionadas con los desperfectos en las calles: “Haz tu denuncia, a ver a qué hora te atienden”, comentó.

El comediante también consideró colocar un cartel para advertir a otros conductores sobre el peligro de la coladera abierta. Además, utilizó la expresión ‘los hoyos del Bienestar’ para criticar de manera sarcástica las condiciones de las calles y la falta de atención de las autoridades de la CDMX.

¿Qué pasó con el motociclista que murió en un socavón de CDMX?

La denuncia de Facundo ocurrió después de un accidente en el que murió Roger Ángel Pérez, de 39 años, cuando viajaba en motocicleta con su hijo Alí, de 15 años, por avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

El 18 de noviembre, Roger llevaba al adolescente a la escuela cuando la motocicleta pasó por un socavón. Ambos salieron proyectados contra un árbol. El padre murió a consecuencia del accidente, mientras que su hijo resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

Vecinos de la zona aseguraron que el hundimiento llevaba aproximadamente seis meses sin reparación, pese a los reportes que realizaron ante las autoridades.

Sin embargo, el Gobierno de la CDMX informó que no encontró registros de denuncias relacionadas con ese punto en los sistemas de atención ciudadana que revisó.

Tras el fallecimiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, solicitó una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.

Posteriormente, la Fiscalía de la CDMX abrió una investigación por homicidio culposo, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua relacionó la formación del socavón con la ruptura de una tubería de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

El socavón fue reparado el 19 de noviembre, un día después de la muerte del motociclista. Roger era padre de tres hijos y trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Después de su fallecimiento, sus familiares solicitaron una indemnización, atención psicológica y una pensión vitalicia para los menores.