Alejandro Speitzer pidió no normalizar las situaciones de violencia en el país y exigió que se devuelva la paz a México. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Speitzer —actor conocido por su trabajo en telenovelas como La Reina del Sur, Atrévete a soñar y Aventuras en el tiempo— se pronunció en contra de la violencia que se vive en el país tras la detención de ‘El Chapo Isidro’ en Guasave.

Previo a que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmara la aprehensión de Fausto Isidro Meza Flores, nombre completo del narcotraficante, se registraron diversos hechos violentos en el municipio de Sinaloa.

Desde bloqueos hasta la quema de negocios y automóviles se reportaron en Guasave, donde incluso se canceló un juego de béisbol entre Algodoneros y Venados de Mazatlán debido a la balacera que se registró afuera del estadio Kuroda Park.

Ante esta situación, los aficionados tuvieron que buscar resguardo entre las gradas del Kuroda Park y movilizarse hacia el interior de las instalaciones para evitar ser alcanzados por las balas.

Los aficionados se refugiaron dentro de las instalaciones del estadio. (Foto: Carlos Velázquez)

¿Qué dijo Alejandro Speitzer tras la aprehensión de ‘El Chapo Isidro’?

El actor de La familia P. Luche compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentó lo que vivieron las familias de Guasave a causa de los hechos violentos relacionados con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’.

Alejandro afirmó que durante la ‘noche de terror’ que se vivió este viernes, muchas personas optaron por permanecer en sus hogares y evitar salir a la calle por miedo a los hechos violentos.

“Hoy, en Sinaloa, hay familias que tienen que resguardarse en sus casas por miedo a salir a la calle. Porque algo que debería ser un derecho fundamental. ¿Cómo sentirnos seguros en nuestra propia tierra, parece haberse convertido en un privilegio?”, escribió.

El actor afirmó que la población en general está cansada de vivir situaciones de violencia constantes, las cuales no deben normalizarse, pues hacerlo sería una manera de “aceptar que nos han arrebatado algo que nos pertenece: nuestra libertad”.

“Estamos cansados de que quienes tienen responsabilidad en todo este daño sigan sin rendir cuentas (...) ¿Quién va a asumir, de una vez por todas, la responsabilidad de devolverle la paz a nuestro estado?”, añadió.

El actor de Amy, la niña de la mochila azul afirmó que pedir que se restaure la paz no solo es importante para quienes viven esta situación actualmente, sino también para las nuevas generaciones.

“No podemos permitir que el miedo se convierta en nuestra forma de vida. Que las nuevas generaciones crezcan pensando que vivir encerrados, escuchar disparos o despedirse de alguien sin saber si volverá es parte de la normalidad”, señaló.

Finalmente, Alejandro Speitzer recordó que vivir en un entorno pacífico y seguro no debería verse como una aspiración, ya que se trata de un derecho al que deben tener acceso todos los ciudadanos.

¿Qué pasó en Guasave? Así fue la detención de ‘El Chapo Isidro’

La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, se realizó mediante un operativo de fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano en Guasave, Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), participaron elementos conocidos como los Lobos y los Murciélagos, quienes también capturaron a dos presuntos integrantes de la organización criminal.

Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán ‘N’, alias ‘Serafín’, identificado como segundo al mando de este grupo, y José ‘N’, señalado como su operador financiero. La captura contó con el apoyo de Estados Unidos mediante el intercambio de información estratégica de inteligencia, según confirmó la Sedena.

'Chapo Isidro' fue detenido este viernes. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Una vez confirmadas sus identidades, los tres detenidos fueron trasladados. Meza Flores cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas.

La captura provocó una reacción violenta en Sinaloa. La Sedena informó sobre bloqueos en Ahome, Guamúchil, Navolato y Guasave; en este último municipio se registraron balaceras, quema de vehículos e incendios en negocios.

¿Quién es Alejandro Speitzer?

Alejandro Sánchez Speitzer es un actor mexicano originario de Sinaloa que comenzó su carrera artística desde niño, con participaciones en telenovelas de Televisa como Rayito de luz, Aventuras en el tiempo, Cómplices al rescate, Amy, la niña de la mochila azul y Atrévete a soñar.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en cine, teatro y televisión. Entre sus proyectos más reconocidos destacan las series Enemigo íntimo, El Club, Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, Alguien tiene que morir y Oscuro deseo, estas dos últimas producciones de Netflix. También participó en La Reina del Sur y Señora Acero.

En cine ha formado parte de películas como Me gusta, pero me asusta, Disco, Ibiza, Locomía y Pimpinero: Sangre y gasolina. Además, protagonizó la obra de teatro Straight.