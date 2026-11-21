En el Gran Premio de Las Vegas Max Verstappen, Georgen Russel y Lewis Hamilton tendrán una ferrea batalla en la pista para obtener el subcampeonato de la F1. (Foto: Shutterstock)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de ver la bandera a cuadros y las calles de la Capital Mundial del Entretenimiento se preparan para recibir una nueva carrera nocturna. El Gran Premio de Las Vegas será la fecha 21 del Campeonato Mundial, en la que Max Verstappen buscará repetir su victoria del año pasado.

Aunque Kimi Antonelli ya conquistó su primer Campeonato de la F1 y Mercedes aseguró el título de constructores, la lucha por el subcampeonato sigue abierta. Max Verstappen llega como el principal candidato a quedarse con el segundo lugar, pero George Russell y Lewis Hamilton buscarán recortar la distancia en la recta final de la temporada.

Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a Las Vegas con Cadillac, escudería que todavía busca sus primeros puntos en la Fórmula 1. El mexicano afronta la carrera después de confirmar su continuidad con el equipo hasta 2029, mientras que su compañero Valtteri Bottas también permanecerá en la escudería para la siguiente temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el GP de Las Vegas 2026?

El Gran Premio de Las Vegas se celebra el sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos la competencia comenzará a las 20:00 horas, tiempo local.

A diferencia de otras carreras del calendario, la competencia se desarrolla el sábado por la noche y los pilotos recorrerán 50 vueltas al circuito callejero de Las Vegas.

Carrera : Gran Premio de Las Vegas 2026.

: Gran Premio de Las Vegas 2026. Fecha : Sábado 21 de noviembre.

: Sábado 21 de noviembre. Horario : 22:00 horas, tiempo del centro de México.

: 22:00 horas, tiempo del centro de México. Sede : Las Vegas Strip Circuit, Nevada, Estados Unidos.

: Las Vegas Strip Circuit, Nevada, Estados Unidos. Transmisión: Sky Sports, Izzi y F1 TV Pro

Parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas 2026: ¿Desde dónde sale ‘Checo’ Pérez?

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas tuvo una definición cerrada en la Q3. Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo provisional, pero Kimi Antonelli pareció en su último intento con una vuelta de 1:33.893, registro que le permitió superar al neerlandés por 258 milésimas. El italiano consiguió así su octava mejor marca de clasificación en la temporada.

Sin embargo, Antonelli no podrá arrancar desde la pole debido a una penalización de cinco posiciones por cambiar su motor. La sanción lo desplazó hasta el sexto lugar y permitió que Verstappen heredara la primera posición, mientras George Russell se quedó con el segundo puesto para compartir la primera fila con el neerlandés.

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Alexander Albon (Williams) Rafael Câmara (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Oscar Piastri (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas)

¿Cómo es el circuito del Gran Premio de Las Vegas?

El Gran Premio se celebra en el Las Vegas Strip Circuit, un trazado callejero que atraviesa algunas de las avenidas más conocidas de la ciudad, incluida la zona de hoteles y casinos del Strip.

El circuito tiene una longitud de 6.201 kilómetros y 17 curvas, con largas rectas que permiten alcanzar velocidades elevadas. Los pilotos deberán completar 50 vueltas para cubrir una distancia total de 309.958 kilómetros.

Uno de los principales desafíos será la temperatura. La carrera se desarrolla de noche y las condiciones frías del asfalto pueden dificultar que los neumáticos alcancen su temperatura óptima, especialmente después de las paradas en boxes.

Aunque los equipos podrían completar la carrera con una sola parada en boxes, el desgaste de los neumáticos y la aparición de graining, un fenómeno que reduce la adherencia por el deterioro irregular de su superficie, podrían obligarlos a modificar sus estrategias.

Max Verstappen tiene antecedentes favorables en Las Vegas, donde consiguió las victorias de 2023 y 2025, mientras que George Russell ganó la edición de 2024 con Mercedes.

Max Verstappen buscará conquistar por tercera ocasión el Gran Premio de Las Vegas con Red Bull. (Foto: AP)

¿Cómo llega ‘Checo’ Pérez al GP de Las Vegas con Cadillac?

Sergio ‘Checo’ Pérez afronta la recta final de su primera temporada con Cadillac, escudería que debutó este año en la Fórmula 1 y todavía no consigue sumar puntos en el Campeonato Mundial de Constructores.

A lo largo de la temporada, los monoplazas de Cadillac presentaron problemas en las suspensiones que provocaron salidas de pista, como ocurrió con Valtteri Bottas en la vuelta 46 del Gran Premio de México.

El mexicano llega después de terminar en el lugar 18 del Gran Premio de São Paulo, una carrera en la que una falla durante su parada en boxes afectó sus posibilidades de mejorar posiciones.

Sin embargo, Cadillac ya definió el futuro de sus 2 pilotos. ‘Checo’ Pérez firmó su renovación de contrato hasta 2029, mientras que Valtteri Bottas continuará con el equipo durante la temporada 2027, después de que la escudería confirmara su permanencia el pasado 18 de noviembre.

La continuidad de Pérez y Bottas permitirá a Cadillac aprovechar la experiencia de ambos pilotos para mejorar su monoplaza de cara a 2027.

El Gran Premio de Las Vegas le trae buenos recuerdos a ‘Checo’ Pérez, pues en la edición de 2023 consiguió subir al podio tras terminar en tercer lugar como piloto de Red Bull.

¿Cómo va el Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026?

El Campeonato Mundial de la F1 llega a Las Vegas con los títulos principales definidos, pero con una batalla abierta por el subcampeonato de pilotos y el tercer lugar entre las escuderías.

Kimi Antonelli encabeza la clasificación con 390 puntos y aseguró su primer título mundial. Max Verstappen ocupa el segundo puesto con 279 unidades, mientras que George Russell y Lewis Hamilton mantienen una diferencia mínima entre ellos en la pelea por alcanzarlo.

Campeonato Mundial de Pilotos 2026

Verstappen llega con una racha de 8 podios consecutivos y 3 victorias en sus últimas 5 carreras, resultados que le permitieron consolidarse en el segundo lugar del campeonato.

Campeonato Mundial de Constructores 2026

Mercedes aseguró el campeonato de constructores con 652 puntos, mientras que Ferrari ocupa el segundo puesto con 510 unidades. La lucha más cerrada está entre Red Bull y McLaren, separados por apenas 17 puntos en la clasificación de constructores.

Cadillac permanece en el último lugar, por lo que Pérez y Bottas tendrán una nueva oportunidad de conseguir sus primeras unidades antes de las últimas 2 carreras del año, programadas en Qatar y Abu Dabi.