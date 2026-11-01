La queja de Lewis Hamilton que no fue contra Leclerc: ‘Ojalá cambien el circuito’

Hamilton habló sobre lo que sucedió en el Gran Premio de México 2026, en donde Kimi Antonelli se coronó como el campeón de la F1 de esta temporada. (Foto: EFE/ Xinhua)

Lewis Hamilton se fue ‘rojo de coraje’ del Gran Premio de México 2026. El siete veces campeón del mundo tenía posibilidades de ganar pero una nueva pelea en pista con su coequipero, Charles Leclerc, condicionó su resultado y le cedió la victoria a Max Verstappen.

El enojo de Hamilton fue tal que hasta sugirió cambiar el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez para generar mejores condiciones de carrera.

Aunque Hamilton comenzó con sus reproches desde las primeras curvas del GP de México, sus quejas no pararon pese a que celebró el campeonato de Kimi Antonelli.

Durante la conferencia de pilotos, el piloto británico de Ferrari arrasó con Leclerc y hasta con la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lewis Hamilton terminó en segundo lugar en el Gran Premio de México 2026 (Foto: EFE) (ISAAC ESQUIVEL/EFE)

¿Qué criticó Lewis Hamilton del Autódromo Hermanos Rodríguez?

Su primer ‘aventón de lámina’ fue contra el actual reglamento de la F1. “Tenemos un clip al final de la recta en que no podemos ir más rápido, así que todos solo nos seguimos. Es lo más tonto cuando vas detrás de otro monoplaza. Es el peor perfil de motor que hemos tenido en la Fórmula 1 y no provee buenas oportunidades para correr”, dijo.

A partir de ese momento, Lewis Hamilton coincidió con Fernando Alonso, quien detalló los retos que implica el Gran Premio de México.

“Es un circuito muy complicado para seguir con aire muy delgado y baja carga aerodinámica. Di todo lo que tenía para tratar de alcanzar a Max”.

Ante la falta de condiciones para rebasar, Hamilton sugirió hacer cambios en el circuito.

“Tal vez necesitan cambiar la última curva del circuito porque es muy rápida. Puede ser un cambio a la pista, quizás, para permitirnos tener una mejor carrera. Pero, como todo mundo puede activar el ‘modo recta’ este año, eso disminuye las posibilidades de rebase”, aseguró el siete veces campeón de la F1.

Así fue la dura crítica de Lewis Hamilton a Leclerc

El drama del Gran Premio de México comenzó desde los primeros metros. Tras salir delante de las primeras tres curvas, en la cuarta, los dos monoplazas de Ferrari iban rueda a rueda, pero Leclerc no tuvo espacio para girar. Se fue al monte. Cortó la pista y salió por delante de Max Verstappen, que aprovechó la pelea de los Ferrari para rebasar a Hamilton.

Los comisarios investigaron el incidente y pusieron una sanción de 5 segundos sobre Leclerc.

“El problema es que tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Debería simplemente devolver la posición”, le dijo Hamilton por radio a su ingeniero de carrera. Unas vueltas más tarde, insistió: “Los comisarios básicamente le están entregando esta victoria a Charles”.

La carrera continuó su curso. Leclerc ingresó a pits y cedió el primer puesto a Verstappen; sin embargo, un accidente del compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Cadillac, Valgteri Bottas, provocó una bandera roja.

El reinicio de la carrera fue con los autos detenidos y eso provocó una nueva pelea por posición entre Hamilton y Leclerc. Esta vez, el piloto británico salió al frente, pero el daño estaba hecho. No pudieron superar a Max Verstappen, quien finalmente ganó la carrera.

“Creo que teníamos el ritmo para ganar hoy, pero no estaba destinado a ser. Lo hablaremos fuera de línea y veremos qué podemos hacer internamente.

“En la reunión de pilotos, hablamos de que, en cuanto te sales en la curva 1, tienes que devolver la posición. El año pasado recibí una penalización de 10 segundos por esa misma maniobra que hizo él (…) en definitiva, eso fue lo que nos hizo perder la victoria hoy. Creo que tenemos que tener algunas conversaciones serias puertas adentro, sin duda".

Durante la rueda de prensa, Hamilton se dejó ir con todo contra su compañero: “Teníamos el ritmo para hacer un 1-2 hoy. Cuando tu compañero trabaja en tu contra y pierdes posiciones, así es muy duro. Hablaremos de eso después”.

Pese a su molestia, Hamilton dijo que Fred Vasseur, jefe de Ferrari, hace un buen trabajo. “Tuve días peores en Mercedes, así que no veo mucha diferencia ahora. Fred Vasseur hace su mejor trabajo (…) Antes de unirme a Ferrari vi las peleas de Charles Leclerc con Carlos Sainz y nunca debe ser un ‘gano yo o no gana nadie’”, concluyó.