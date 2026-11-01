¡El nuevo ‘predestinato’! Antonelli se corona campeón en el GP de México; es el más joven en lograrlo

Antes de Kimi Antonelli, Sebastian Vettel era el piloto más joven en ganar un campeonato de Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro/ EFE)

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón y su nombre ya está escrito en la historia de la categoría. Kimi Antonelli acaba de conquistar el campeonato mundial con apenas 20 años, después de su participación en el Gran Premio de México 2026. A diferencia de otros años, el italiano ‘se graduó’ y le dio un trago a la champaña.

Lo que parecía un escenario lejano cuando llegó a Mercedes se convirtió en realidad gracias a una temporada marcada por triunfos constantes, podios y actuaciones que lo llevaron a convertirse en el piloto más joven en conseguir un título mundial.

El desenlace comenzó a tomar forma desde de Austin, cuando Antonelli encaminó la conquista del campeonato. Sin embargo, fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde terminó de escribir su historia.

En una carrera especial para México, marcada por la celebración del Gran Premio número 300 de Sergio ‘Checo’ Pérez, el italiano levantó el ‘Trofeo de los campeones’, en el cual, a partir de ahora, su nombre también quedará grabado.

Antonelli es el tercer piloto italiano en conseguir el campeonato de la F1. (Foto: EFE)

Con este resultado, Antonelli se convirtió en el tercer italiano en conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1 y en el más joven de todos los tiempos. El piloto de Mercedes superó la marca que pertenecía a Sebastian Vettel, quien consiguió su primera corona en 2010, cuando tenía 23 años y cuatro meses.

¿Cómo ganó Kimi Antonelli el campeonato de Fórmula 1?

Antonelli llegó a la carrera mexicana desde la cuarta posición de la parrilla. Aunque inicialmente había conseguido el quinto mejor tiempo en la Q3, avanzó un puesto debido a la sanción impuesta al neerlandés Max Verstappen, quien había terminado cuarto en la clasificación.

De esta manera, el italiano arrancó desde la segunda fila, al lado de Charles Leclerc, piloto de Ferrari, quien ocupó el tercer lugar de la sesión clasificatoria.

Antes de la carrera, las condiciones para asegurar el campeonato ya estaban prácticamente de su lado. Antonelli tenía una ventaja de 123 puntos sobre su compañero George Russell y de 124 respecto a Lewis Hamilton.

Para proclamarse campeón matemáticamente necesitaba terminar entre los nueve primeros lugares; también podía conseguirlo si finalizaba décimo, siempre que Russell no ganara. Incluso tenía la posibilidad de asegurar el título sin sumar puntos, en caso de que ninguno de sus dos perseguidores consiguiera la victoria. Finalmente, el italiano convirtió esa ventaja en su primer campeonato mundial.

Kimi Antonelli aseguró el campeonato mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de México 2026, luego de cruzar la meta en la tercera posición. El piloto de Mercedes completó las 71 vueltas del Autódromo Hermanos Rodríguez y terminó a 4.006 segundos del ganador, Max Verstappen, quien se llevó la victoria, mientras Lewis Hamilton ocupó el segundo lugar. Con los 15 puntos obtenidos, el italiano sumó lo necesario para proclamarse campeón de la temporada.

A sus 20 años, dos meses y siete días, Antonelli conquistó su primer título mundial y se convirtió en el campeón más joven en la historia de la categoría. La celebración llegó en el Estadio GNP Seguros, donde el piloto expresó su emoción por el resultado: “Lo hicimos. Estoy muy agradecido por este momento, es para siempre. Estoy tratando de procesar lo que pasa”.

¿Quién es Kimi Antonelli, el piloto más joven en ganar la Fórmula 1?

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Es hijo de Marco Antonelli, piloto de coches deportivos, y desde pequeño estuvo relacionado con el automovilismo.

Su talento llamó la atención de Mercedes durante sus primeros años en el karting, etapa en la que consiguió numerosos triunfos y comenzó a perfilarse como una de las grandes promesas del deporte motor.

Su ascenso fue acelerado. Debutó en las carreras con apenas 15 años y, en 2022, conquistó los campeonatos italiano y ADAC de Fórmula 4. Un año después consiguió los títulos de Fórmula Regional de Medio Oriente y Europa. Estos resultados convencieron a Mercedes de acelerar su desarrollo y darle una oportunidad en Fórmula 2, por lo que se saltó la Fórmula 3, un escalón habitual en el camino hacia la máxima categoría.

Su llegada a la F1 estuvo relacionada con la salida de Lewis Hamilton de Mercedes. Cuando el británico anunció su incorporación a Ferrari para 2025, quedó disponible uno de los asientos más importantes de la parrilla. Toto Wolff y el programa de jóvenes pilotos de Mercedes apostaron por Antonelli, quien fue anunciado como compañero de George Russell poco después de cumplir 18 años, durante el Gran Premio de Italia.

Andrea Kimi Antonelli es el campeón de la Fórmula 1 en 2026. (Foto: AP Foto/Bernat Armangue).

Su primera temporada no estuvo libre de dificultades. En 2025, el italiano tuvo un comienzo y después necesitó adaptarse a las exigencias de la máxima categoría. Aunque atravesó algunos altibajos, consiguió tres podios y acumuló 150 puntos en su debut.

La transformación llegó en 2026. Con una temporada mucho más consistente, Antonelli pasó de ser una promesa a competir por el campeonato mundial. Sus números reflejaron ese crecimiento: nueve victorias en Grandes Premios, 15 podios y siete pole positions, además de 365 puntos en la clasificación, previo al Gran Premio de México.

A los 20 años, el piloto nacido en Bolonia consiguió lo que parecía improbable durante su primera campaña: convertirse en campeón mundial de Fórmula 1. Su victoria en México no solamente cerró la pelea por el título, también estableció una nueva marca en la historia de la categoría.