‘Los extrañé’: ‘Checo’ Pérez celebra su regreso a CDMX con Show Run ante fans que sueñan con puntos (FOTOS)

Los fans de ‘Checo’ Pérez esperan que el próximo año el mexicano alcance la zona de puntos. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

El olor a neumático quemado se esparció por el ambiente mientras el Cadillac de Sergio ‘Checo’ Pérez giraba sobre el asfalto y levantaba una nube de humo. De pronto, el monoplaza salió de ella a toda velocidad para avanzar sobre una larga recta.

Nada de esto ocurrió en un circuito de Fórmula 1, sino durante el Show Run con el que el piloto tapatío celebró su regreso a la Ciudad de México, uno de los momentos más esperados por la ‘Checomanía’.

La cita fue en uno de los puntos más emblemáticos de la capital: Paseo de la Reforma, donde, entre catrinas monumentales, flores de cempasúchil y alebrijes, los aficionados al deporte motor celebraron la trayectoria de Sergio Pérez en la Fórmula 1.

Show Run de Checo en Paseo de la Reforma. (Foto: Cortesía) (SERGIO BAUTISTA)

“Me tomé el día”, “falté a la escuela”, “pedimos permiso”, comentaron algunos de los fans que acudieron al evento en entrevista con El Financiero, pues, aunque tenían otras actividades, hicieron lo necesario para asistir y apoyar a Sergio Pérez.

“Antes de ‘Checo’, el deporte automotor sí era seguido, pero era más de nicho. Y él hizo que se acercara a todos los mexicanos, que conocieran que no solo son carros dando vueltas, sino la complejidad que tiene el deporte”, comentó Laura, una aficionada que apoya al mexicano desde hace 15 años, cuando Sergio Pérez debutó en la Fórmula 1.

¿Qué pasó durante el Show Run de ‘Checo’ Pérez?

Cuando todavía no salía el sol y la Ciudad de México parecía dormir, cientos de fans de Sergio ‘Checo’ Pérez comenzaron a llegar a Paseo de la Reforma. A esa hora, los vendedores ya ofrecían banderas de Fórmula 1, sudaderas y llaveros para quienes buscaban llevarse un recuerdo del encuentro con el piloto mexicano.

“¡Llévele, llévele, la bandera del ‘viejo sabroso’!”, gritaban algunos comerciantes, mientras el tramo entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia comenzaba a llenarse de aficionados.

Con carteles que iban desde referencias a los Fabulosos Cadillacs hasta imágenes de ‘San Checo’, los asistentes se acomodaron junto a las vallas desde temprano. La intención era conseguir el mejor lugar para ver de cerca al piloto, aunque todavía tendrían que esperar para verlo salir a la pista.

Show Run de Checo en Paseo de la Reforma. (Foto: Cortesía) (SERGIO BAUTISTA)

Finalmente, llegó uno de los momentos más esperados de la mañana: la cuenta regresiva. Cuando el reloj llegó a cero, los presentadores dieron la bienvenida a Sergio Pérez, a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Alejandro Soberón, director del Gran Premio de la Ciudad de México.

Tras el acto protocolario y algunas vueltas del safety car, ‘Checo’ apareció al volante de un monoplaza de Fórmula 2 modificado y equipado con neumáticos full wet. El rugido del motor acompañó su recorrido por Paseo de la Reforma rumbo al Ángel de la Independencia, donde los aficionados seguían cada movimiento desde detrás de las vallas.

Pero fueron las donas las que elevaron la emoción. Al hacer girar el monoplaza sobre su propio eje, las llantas comenzaron a quemar caucho contra el asfalto y levantaron densas nubes de humo que envolvieron el auto. El olor a neumático quemado se extendió entre los asistentes mientras Checo completaba la maniobra y salía de la humareda para continuar su recorrido.

La afición de ‘Checo’ Pérez sueña con verlo entre los tres primeros lugares de una carrera y espera que Cadillac mejore sus resultados en la próxima temporada de Fórmula 1. (Foto: Cecilia López).

Las maniobras de drifting en las glorietas mantuvieron la atención de los aficionados, que no apartaban la mirada del monoplaza. Sin embargo, un problema mecánico cambió el rumbo del espectáculo.

En lugar de esperar dentro del auto, ‘Checo’ se bajó, se quitó el casco y comenzó a caminar cerca de las vallas. Saludó a sus fans, les agradeció por acompañarlo en cada etapa de su trayectoria e incluso firmó autógrafos.

La cercanía de Pérez fue tal que, cuando un niño burló la seguridad, el piloto mexicano se acercó para darle un autógrafo, antes de que las autoridades retiraran al menor del asfalto.

¿Qué opinan los fans del regreso de ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1?

Para muchos, ver a Sergio Pérez en el Show Run fue una de las pocas oportunidades de disfrutar del automovilismo tan de cerca. Para otros, también representó una ocasión diferente para convivir con el piloto mexicano.

“Es un poquito más íntima porque allá (en el Autódromo Hermanos Rodríguez) está toda la gente y aquí solo venimos con ‘Checo’”, comentó Carlos en entrevista con El Financiero. Aunque asistirá al Gran Premio de México, decidió ser parte del Show Run.

Muchos aficionados sueñan con ver nuevamente a Sergio Pérez en un podio, como ocurrió durante su etapa con Red Bull. Sin embargo, también reconocen que Cadillac es un proyecto nuevo y que los resultados pueden tardar en llegar.

Los aficionados de ‘Checo’ Pérez prepararon carteles para darle la bienvenida al piloto mexicano durante su regreso a la Ciudad de México, después de un año de ausencia. (Foto: Cecilia López).

“Como él dijo, su primer año no iba a ser de muchos triunfos, iba a ser una cuestión de prueba y creo que dentro de todo ha sido buenos resultados”, compartió Irving en entrevista con El Financiero.

“Sabemos que va a tardar, pero hay que apoyarlo, de aquí en lo que llegan los resultados”, afirmó Valeria. Pese a las expectativas moderadas, los aficionados mantienen la esperanza de que el mexicano pueda pelear por mejores posiciones la próxima temporada.

“Ya con más experiencia, ya habiéndose fogueado este año, sí tienen la oportunidad de por lo menos pelear por algunos puntos la próxima temporada”, comentó Laura. Otros prefieren ser más cautelosos, aunque tampoco descartan que Pérez pueda sorprender con Cadillac.

“Yo creo que un par de puntos estaría bien, aunque sea uno”, dijo Alonso Salinas. Isaac, en cambio, se mostró más optimista: “Le auguro, por lo menos un podio”.

El monoplaza que 'Checo' uso fue uno de Fórmula 2 modificado. (Foto: Cecilia García).

A bordo de un auto clásico: Así se despidió ‘Checo’ de sus fans en Paseo de la Reforma

Tras dos stints, Sergio Pérez salió una vez más a recorrer Paseo de la Reforma, pero esta vez a bordo de un Cadillac clásico. Mientras el ‘Cielito Lindo’ sonaba de fondo, la música del mariachi acompañó la despedida del piloto mexicano ante sus seguidores.

“Estoy muy feliz de estar en mi país. Los extrañé tanto el año pasado”, comentó ‘Checo’ antes de que finalizara el Show Run. Durante el evento, también compartió que uno de los consejos que se daría a sí mismo sería disfrutar de cada momento.

Aunque Sergio ‘Checo’ Pérez extendió su contrato con Cadillac hasta 2029, esta mañana su despedida a bordo del auto clásico tuvo ese aire de las despedidas en las que nadie quiere marcharse. Cada segundo de su recorrido pareció especial, mientras la música del mariachi acompañaba el momento.