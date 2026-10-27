‘Disfruta los malos momentos’: ‘Checo’ Pérez reflexiona sobre su carrera, ‘llegué más lejos de lo que soñé’

Sergio ‘Checo’ Pérez tiene claro qué le diría al joven que dejó México para perseguir su sueño de convertirse en uno de los mejores pilotos del mundo: que disfrute más el camino, incluso en los momentos difíciles.

Este domingo, durante el Gran Premio de México 2026, el piloto mexicano llega a las 300 carreras en la Fórmula 1. Lo hará frente a la afición que lo ha apoyado desde sus primeros años en el automovilismo y que lo acompaña en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde su regreso al calendario.

¿Qué le diría Checo Pérez a su ‘yo’ más joven?

Antes de disputar 299 carreras en la Fórmula 1, Pérez tuvo que hacer sacrificios. A los 15 años dejó México para competir en Alemania, en la categoría Fórmula BMW ADAC, con el respaldo de Escudería Telmex, proyecto impulsado por Carlos Slim Domit.

Después de avanzar por distintas categorías formativas, debutó en la máxima categoría con Sauber en 2011 y se convirtió en el primer piloto mexicano en competir en F1 en tres décadas.

Al reflexionar sobre su trayectoria en una entrevista con Motorsport, el tapatío reconoció que le habría aconsejado a su versión más joven disfrutar cada etapa, incluso las complicadas.

“Yo más que nada le diría que dentro de todo disfrute más, que incluso disfrute de los malos momentos, porque todo pasa muy rápido y cuando te das cuenta ya estás al final de tu carrera y hay muchos momentos que me hubiera gustado disfrutar más”, compartió.

El actual piloto de Cadillac explicó que el año sabático que tomó después de salir de Red Bull a finales de 2024 le permitió dimensionar mejor sus logros y reconocer que llegó mucho más lejos de lo que imaginaba cuando comenzó su carrera en los go-karts.

“La misma rutina del deporte de ser tan competitivo te aleja de disfrutarlo mucho. Eso le hubiera dicho que disfrutara más y que iba a llegar muchísimo más lejos de lo que hubiera soñado”, relató.

'Checo' Pérez llega a las 300 carreras en la Fórmula 1. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Checo Pérez reconoce el sacrificio que hizo para llegar a la Fórmula 1

Durante una conferencia de prensa en Plaza Carso previa al Gran Premio de México, Pérez también reflexionó sobre la determinación que tuvo desde joven para perseguir su objetivo. Más allá del resultado, reconoció el esfuerzo y la ambición que lo llevaron a competir en el máximo nivel del automovilismo.

“Le diría que mis respetos, la verdad, de tener esas ganas, ese hambre y esa ambición de luchar por sus sueños, que independientemente de dónde el camino lo lleve, esa escuela que está aprendiendo y esas ganas que le está metiendo al luchar por sus sueños, si no consigue llegar a la Fórmula 1, llegará muy lejos”, señaló.

El mexicano destacó que la mentalidad fue uno de los factores clave durante su juventud y expresó su deseo de que su historia motive a otros jóvenes que buscan abrirse camino en el automovilismo.

“Me encantaría que eso motive a muchos niños que están pasando por lo mismo en esas edades, a que tomen el camino difícil, el camino de los retos y que independientemente del resultado los va a llevar a un gran destino”, concluyó.