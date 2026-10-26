Show Run de ‘Checo’ en Reforma: Fecha, hora, ruta, calles cerradas, dónde ver y más

'Checo' Pérez va a tener un Show Run en la CDMX. Estos son los detalles del evento previo al GP de México 2026. (Foto: F1 Cadillac Team/Cuartoscuro)

Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a encontrarse con la afición mexicana antes del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El piloto de Cadillac protagonizará una exhibición en una de las avenidas más emblemáticas de la capital, donde los aficionados podrán verlo al volante de un monoplaza de Fórmula 1.

El evento se realizará durante la semana de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y tendrá un significado especial para el mexicano, quien celebrará sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo es el Show Run de ‘Checo’ Pérez en Reforma?

El Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre de 2026, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

De acuerdo con el anuncio del Gran Premio de la Ciudad de México y Cadillac, la exhibición comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La actividad será de acceso público y forma parte de los eventos de la F1 previos al Gran Premio de México, que se corre del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento es abierto al público, solo que los organizadores sacaron una dinámica para quienes desearan concursar en un lugar de la grada fans, pero la inscripción ya cerró.

'Checo' Pérez vuelve a México para correr en el GP de casa, pero esta vez como piloto de Cadillac. (Foto: Cadillac F1 Team)

¿Cuál será la ruta del Show Run de Checo Pérez en CDMX?

El recorrido anunciado para el Show Run abarcará un tramo de Paseo de la Reforma, entre dos de los monumentos más representativos de la Ciudad de México: la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

A lo largo de esta avenida, los aficionados tendrán la oportunidad de observar a ‘Checo’ Pérez conducir un monoplaza de Fórmula 1 fuera de un circuito de carreras.

La exhibición también representará el regreso del piloto mexicano a un evento de este tipo en la capital, ahora como integrante de Cadillac, escudería con la que participa en la temporada 2026.

Por el momento, la Semovi de la CDMX no compartió detalles acerca de las calles que se encontrarán cerradas, pero por lógica, de entrada serían todas aquellas que chocan con Avenida Paseo de la Reforma en la ruta del Show Run.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del Show Run de Checo Pérez?

En caso de que no pedas asistir al Show Run de ‘Checo’ Pérez en la CDMX, se habilitará una transmisión en vivo completamente gratis para seguir el evento.

La emisión va a estar disponible en el canal de YouTube de Desde el paddock, quien anunció que el inicio será a las 10:00 a.m. del tiempo del centro de México el 28 de octubre.

¿Por qué es especial el Show Run de Checo Pérez con Cadillac?

La exhibición tendrá un significado particular para Sergio Pérez, pues se realizará en la semana en que alcanzará los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

El mexicano volverá a encontrarse con sus seguidores en la capital después de ausentarse del Gran Premio de México de 2025.

La escudería estadounidense también tendrá su primera aparición en México durante su temporada de debut, por lo que el Show Run permitirá acercar su proyecto a los aficionados antes de las actividades oficiales del fin de semana.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El programa contempla las sesiones de prácticas libres el viernes, la última práctica y la clasificación el sábado, y la carrera el domingo.