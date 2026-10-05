GP de México 2026 extiende cartelera: Confirman la F2 con Noel León y ‘Rafa’ Villagómez Jr.

El GP de México 2026 recibirá a la Fórmula 2 (Fotoarte: El FInanciero / Créditos: FIA, Cuartoscuro, Shutterstock).

¿Listo para el ‘show run’ de ‘Checo’ Pérez en Paseo de la Reforma? Abróchate los cinturones porque el Gran Premio de México 2026 acaba de añadir una carrera más.

Por primera vez en la historia, el GP de México albergará una carrera de F2 como parte de las actividades para el fin de semana de carrera de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX.

La carrera de Fórmula 2 en México será una de los eventos de soporte durante el fin de semana de competencia.

“Es una gran noticia para el talento mexicano porque nuestros jóvenes podrán correr ante su gente”, aseguró Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México.

La inclusión de la carrera de F2 en México “permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias y fortalecerá su posición como una plataforma global para la próxima generación de talentos de Formula 1”, señaló Bruno Michel, CEO de FIA Formula 2.

Presentan carrera de la Fórmula 2 para el GP de México (Foto: Jardiel Palomec).

¿Qué pilotos mexicanos podrían correr en la carrera de F2 en México?

Además de ver a ‘Checo’ Pérez a bordo de su Cadillac, los aficionados mexicanos podrán ver a pilotos como Noel León, quien ya ganó carreras de la F2, así como a Rafael Villagómez Jr., quien subió al podio de la F2 durante el Gran Premio de Silverstone

Villagómez suma ya un total de cinco podios en F2, incluidos tres en 2026, con dos de ellos conseguidos en Silverstone durante el mismo fin de semana.

León está viviendo actualmente una de las temporadas más destacadas de su carrera deportiva. En lo que va de 2026, ha conseguido tres victorias para México en la categoría: dos en Sprint Race, en Montreal, Canadá y Mónaco; y una en Feature Race, en Budapest, Hungría, resultados que lo han consolidado como uno de los principales contendientes del campeonato.

Otros pilotos estelares que podrán participar en la carrera de F2 en México son Colton Herta, el colombiano Sebastián Montoya, hijo del expiloto de F1 Juan Pablo Montoya, quien corrió en la época de Michael Schumacher con Ferrari, y el brasileño Emerson Fittipaldi.

Noel León es el principal atractivo para el GP de México en Fórmula 2. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

¿Qué pilotos de F1 han corrido en F2?

Las parrillas de salida de la F2, antes conocida como GP2 Series, han pasado estrellas de F1 como Lewis Hamilton, actual piloto de Ferrari, Nico Rosberg y Lando Norris.

‘Checo’ Pérez también corrió en la F2, al igual que Charles Leclerc, el piloto de Ferrari que vende helados, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos de F1, el argentino Franco Colapinto, el brasileño Gabriel Bartoleto e Isack Hadjar.

Calendario de la F2 2027: GP de México regresará al calendario

Además de anunciar su primera fecha en México, la F2 también presentó su calendario del próximo año en donde tiene al Autódromo Hermanos Rodríguez como una de sus principales novedades en 2027.

El campeonato mantendrá también su presencia en algunos de los circuitos más importantes de Europa y disputará las 14 rondas como categoría de soporte de la Fórmula 1.

Así queda el calendario para la temporada 2027 de FIA Formula 2 Championship: